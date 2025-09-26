Cupa României intră în faza grupelor. Se anunță derby-uri incendiare pentru FCSB, Rapid și Dinamo

Vineri, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru grupele Cupei României.

Surprizele nu au încetat să apară. Rapid și CFR Cluj vor face parte din Grupa A, iar Universitatea Craiova și FCSB au fost repartizate în Grupa B. Întâmplarea a făcut ca din ultima grupă să facă parte atât FC Dinamo, cât și CS Dinamo, formația ce evoluează în eșalonul secund.

Cele 24 de echipe din această fază au fost împărțite în patru grupe. Fiecare dintre aceste echipe se va duela cu trei dintre cei cinci adversari din grupă.

Cum arată grupele

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina

Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj

Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău

Grupa D: FC Dinamo, Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor vor juca meciurile de pe teren propriu.

Programul din Cupa României

Etapa 1:

CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)

CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)

Metaloglobus - Argeș (grupa A)

CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)

Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)

UTA - Petrolul (grupa B)

Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)

Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)

Csikszereda - Sepsi (grupa C)

CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)

Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)

Botoșani - Farul (grupa D)

Etapa 2:

Metaloglobus - CFR (grupa A)

Argeș - Rapid (grupa A)

Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)

Petrolul - CSU Craiova (grupa B)

UTA - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)

Sepsi - U Cluj (grupa C)

Csikszereda - Oțelul (grupa C)

Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)

Farul - FC Dinamo (grupa D)

Botoșani - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)

Etapa 3:

CFR Cluj - Rapid (grupa A)

CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)

CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)

CSU Craiova - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)

Gloria Bistrița - UTA (grupa B)

U Cluj - Oțelul (grupa C)

Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)

Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)

FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Farul (grupa D)

Chiajna - Botoșani (grupa D).

Clendarul Cupei României, ediția 2025/2026

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026.