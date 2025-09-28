Ce s-a întâmplat, de fapt, în Olanda. Mihai Stoica, îngrozit complet după revenirea lui Lixandru de la spital: „A venit mutilat complet”

Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Lixandru (24 de ani), jucătorul roș-albaștrilor care a panicat întregul staff al Campioanei României, chiar înainte de partida contra celor de la Go Ahead Eagles (scor final 1-0), din grupa principală de Europa League.

Tânărul fotbalist a efectuat deplasarea în Olanda alături de coechipieri, aflându-se pe banca de rezerve pentru duelul contra grupării din Țările de Jos. Lixandru a fost internat de urgență la spital și a fost operat de apendicită în ziua meciului.

Tânărul va lipsi din teren pentru următoarele două-trei săptămâni.

„Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva!”

Mihai Stoica a recunoscut că nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație. Lixandru s-a repus pe picioare chiar înainte ca roș-albaștrii să revină de la stadion, seara.

„Lixandru a fost operat în ziua meciului. Seara când am venit de la stadion, medicul nostru îl adusese deja de la spital și l-am văzut mâncând supă.

Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. A fost o discuție la un moment dat dacă decidem să se opereze acolo sau acasă. Am zis, dacă se întâmplă ceva în avion, ferească Dumnezeu.

Credeam că va sta câteva zile acolo, dar seara era în hotel. Două săptămâni nu poate să facă nimic, după aceea începe să se antreneze. A venit mutilat complet, numai lui i se putea întâmpla!”, a explicat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Lixandru a bifat 14 apariții în actualul sezon pentru campioana României, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă. Conform Transfermarkt, valoarea sa de piață este estimată la 1,2 milioane de euro.

În perioada imediat următoare, FCSB are programate partide cu Oțelul Galați, Young Boys, Universitatea Craiova, Metaloglobus, Bologna, UTA și Universitatea Cluj.