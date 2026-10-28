 FC Barcelona a fost amendată de Federația Spaniolă de Fotbal cu o sumă incredibilă | adevarul.ro
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FC Barcelona a fost amendată de Federația Spaniolă de Fotbal cu o sumă incredibilă

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Federația Spaniolă a aplicat o amendă clubului Barça, care a fost acuzat că l-a abordat pe Julian Alvarez pentru a-l transfera, încălcând astfel regulamentul La Liga. Fotbalistul are contract cu Atletico Madrid până în 2030.

Alvarez șutează spre poartă într-un meci cu Manchester United
Alvarez șutează spre poartă într-un meci cu Manchester United Foto: EPAImages

FC Barcelona va trebui să plătească o sumă modică în urma unei tentative eșuate de a-l transfera pe Julián Álvarez în această vară. Marți, Federația Spaniolă de Fotbal a amendat clubul catalan cu... 602 euro, ca urmare a unei plângeri depuse de Atlético de Madrid cu privire la contactarea atacantului în vârstă de 26 de ani.

Gruparea din capitala Spaniei a acuzat-o pe cea din Catalania că l-a abordat pe argentinian – al cărui contract este valabil până în iunie 2030 – fără a trimite o notificare scrisă prealabilă. Sancțiunea a fost aplicată în baza articolului 133 din regulamentul Federației Spaniole de Fotbal. De asemenea, Atlético a depus o plângere și la Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA), însă forul mondial a stabilit că nu are competența necesară pentru a soluționa această speță.

După ce respectivul transfer a fost ratat, Julián Álvarez a reușit, în sfârșit, să revină la un nivel ridicat de joc, marcând în două meciuri consecutive. A făcut-o mai întâi împotriva lui Stuttgart (1–1), în Liga Campionilor, iar apoi contra celor de la Deportivo La Coruña (1–0), în La Liga, săptămâna trecută.

Atacantul și-a cerut scuze pentru faptul că, la începutul verii, și-a exprimat dorința de a se alătura rivalilor de la Barcelona. „A fost o greșeală. Înțeleg de ce sunt supărați suporterii. Dacă aș fi fost în locul lor, aș fi fost și eu. Mai ales având în vedere sprijinul pe care mi l-au oferit de când am sosit”, a declarat Álvarez.

Fotbalistul a făcut referire la un interviu acordat în timpul Cupei Mondiale din 2026, în care a menționat că „visează” să joace pentru Barcelona. Acea afirmație a stârnit o adevărată furtună pe toată durata perioadei de transferuri din vară.

Născut în 31 ianuarie 2000, la Calchín, Córdoba (Argentina), Julián Álvarez este cunoscut și sub supranumele de „La Araña” (Păianjenul). Acesta evoluează pe postul de atacant la Atlético Madrid în La Liga și pentru echipa națională a Argentinei. În flancul de atac, poziția sa principală este de atacant central, dar poate fi folosit și ca extremă.

Înainte de a ajunge la Atletico Madrid, în 2024, Alvarez a evoluat pentru River Plata (2018-2022) și Manchester City (2022-2024). Din 2021 încoace, a adunat 61 de meciuri pentru Argentina, marcând 16 goluri.

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