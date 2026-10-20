 Spectacol în disputa PSG - Barcelona, 41 de goluri în meciurile serii din Liga Campionilor | adevarul.ro
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Spectacol în disputa PSG - Barcelona, 41 de goluri în meciurile serii din Liga Campionilor

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Campioană a Europei en titre, Paris Saint-Germain a câștigat cu 4-2 confruntarea cu FC Barcelona, pe Parc des Princes, în etapa a treia a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. În meciurile de marți seara s-au înscris 41 de goluri, ceea ce arată cât de spectaculoasă a devenit această competiție.

Lamine Yamal și Desire Doue, un duel al fotbaliștilor de mare talent
Lamine Yamal și Desire Doue, un duel al fotbaliștilor de mare talent Foto: EPAImages

PSG a dovedit că rămâne principala favorită la câștigarea UCL. Barca, în schimb, a suferit primul eşec din acest an competional, după o serie de 11 victorii în toate competiţiile.

Golurile confruntării de la Paris au fost reușite de Desire Doue (min. 38), Lucas Hernandez (min. 72), Vitinha (min. 81) şi Fabian Ruiz (min. 87), respectiv Xavi Espart (min. 55) şi Lamine Yamal (min. 79). Campioana Franța a avut și două șuturi în cadrul metalic al porții catalanilor prin Kvaraţhelia şi de Ferran Torres.

Liverpool a revenit de la 0-2

Spectacol a fost şi pe „Anfield Road”, unde Liverpool a reuşit să se impună după ce Villarreal a condus cu 2-0. Formația engleză a înscris de patru ori la rând prin Alexis MacAllister (min. 36, 65), Ronald Araujo (min. 45+2) şi Florian Wirtz (min. 69). Pentru echipa spaniolă au marcat Georges Mikautadze (min. 4), Sergi Cardona (min. 29) şi Tani Oluwaseyi (min. 87).

Multe goluri s-au înscris şi la Napoli, pe Stadio „Diego Maradona”, acolo unde formația italiană s-a impus cu 4-3 în fața lui Bodo/Glimt. A fost cea de-a 100-a victorie a gazdelor în cupele europene, potrivit site-ului UEFA. Napoli a marcat după numai 53 de secunde, prin Matteo Politano, Scott McTominay a reuşit o dublă (min. 41, 75), diferenţa fiind făcută de autogolul lui Odin Bjoertuft (min. 88). Nordicii au înscris prin Jens Petter Hauge (min. 27), Andreas Helmersen (min. 62) şi Sondre Brunstad Fet (min. 90+4).

Răzvan Marin și Dennis Man au jucat

Cu toate că este amenințată de sancțiunile care vor fi aplicate pentru că a încălcat regulile financiare din Premier League, Manchester City s-a impus fără mari dificultăți (5-1) în faţa campioanei Greciei, AEK Atena, la care mijlocaşul român Răzvan Marin a fost schimbat la pauză.

Declarat „Jucătorul meciului”, Phil Foden a reuşit un hat-trick (min. 34, 65, 76), celelalte goluri ale echipei antrenate de Enzo Maresca fiind semnate de Elliot Anderson (min. 12) şi Rayan Cherki (min. 57). Golul de onoare al campioanei Greciei a fost înscris de Stavros Pilios (min. 52).

PSV Eindhoven a câştigat (1-0) pe Dragao, cu Porto, prin golul lui Guus Til (min. 57). Campioana Olandei a obţinut prima sa victorie în acest sezon de Champions League, iar internaţionalul român Dennis Man a jucat la oaspeţi din minutul 81, în locul lui Bajraktarevic.

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Alte rezultate:

Sabah FK - Borussia Dortmund 1-2

Au marcat: Aden McCarthy (min. 39), respectiv, Serhou Guirassy (min. 10, 53).

AS Roma - Slovan Bratislava 5-0

Au marcat: Mario Hermoso (min. 21), Nahuel Molina (min. 39), Niccolo Pisilli (min. 52), Donyell Malen (min. 58 - penalty).

Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga 2-2

Au marcat: Oguz Aydin (min. 4), Mason Greenwood (min. 11), respectiv, Lukas Provod (min. 15), Pavel Kacor (min. 90).

VfB Stuttgart - Atletico Madrid 1-1

Au marcat: Jamie Leweling (min. 36), respectiv Julian Alvarez (min. 47).

Astăzi (miercuri, 21 octombrie) se vor disputa meciurile Como - Manchester United, Lille - Galatasaray (ambele de la 19.45, ora României), Aston Villa - Viking Stavanger, Bayern Munchen - Arsenal, FC Bruges - RC Lens, Inter Milano - Şahtior Doneţk, Real Betis Sevilla - Feyenoord, Real Madrid - RB Leipzig, Sporting Lisabona - LASK (toate de la ora 22.00).

Clasament

1. Paris Saint-Germain 3 3 0 0 14-5 9

2. Liverpool FC 3 3 0 0 12-7 9

3. VfB Stuttgart 3 2 1 0 7-2 7

4. Aston Villa 2 2 0 0 9-2 6

5. FC Barcelona 3 2 0 1 11-6 6

6. Manchester City 3 2 0 1 9-5 6

7. Sporting Lisabona 2 2 0 0 5-1 6

8. Arsenal FC 2 2 0 0 4-0 6

9. Real Madrid 2 2 0 0 6-4 6

9. Real Betis Sevilla 2 2 0 0 6-4 6

11. Borussia Dortmund 3 2 0 1 5-4 6

12. Bayern Munchen 2 1 1 0 8-3 4

13. AS Roma 3 1 1 1 8-5 4

14. Şahtior Doneţk 2 1 1 0 4-2 4

15. Atletico Madrid 3 1 1 1 4-3 4

16. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2-2 4

17. Como 2 1 0 1 6-4 3

18. Manchester United 2 1 0 1 4-2 3

19. Villarreal CF 3 1 0 2 8-8 3

20. FC Bruges 2 1 0 1 6-6 3

21. RC Lens 2 1 0 1 3-4 3

22. SSC Napoli 3 1 0 2 5-7 3

23. RB Leipzig 2 1 0 1 2-4 3

24. Feyenoord 2 1 0 1 4-7 3

25. Sabah FK 3 1 0 2 3-6 3

26. FK Bodo/Glimt 3 1 0 2 4-9 3

27. AEK Atena 3 1 0 2 3-8 3

28. Fenerbahce 3 0 2 1 3-9 2

29. Viking Stavanger 2 0 1 1 4-6 1

30. Slavia Praga 3 0 1 2 4-7 1

31. Inter Milano 2 0 0 2 4-6 0

32. LASK 2 0 0 2 3-7 0

33. Lille OSC 2 0 0 2 2-6 0

34. FC Porto 3 0 0 3 2-6 0

35. Galatasaray 2 0 0 2 2-7 0

36. Slovan Bratislava 3 0 0 3 1-13 0

Primele opt clasate se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile situate pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru accederea în „optimi”.

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