LIVE TEXT Liga Campionilor, semifinale: Atletico Madrid - Arsenal Londra. Se repetă spectacolul de la Paris?

Echipele Atletico Madrid și Arsenal Londra se întâlnesc miercuri seara, ora 22:00, în cea de-a doua semifinală Champions League (returul va avea loc în Anglia, pe 5 mai). Marți, în prima semifinală, PSG s-a impus cu 5-4 în fața lui Bayern Munchen, la capătul unui joc spectaculos, desemnat de specialiști „meciul anului”.

Atletico Madrid și Arsenal se pregătesc pentru a patra lor confruntare directă în competițiile europene, una dintre acestea având loc chiar în actuala ediție de UEFA Champions League. În faza ligii, în octombrie anul trecut, „tunarii" s-au impus categoric cu 4-0, rezultat care rămâne cea mai drastică înfrângere din istoria madrilenilor în această competiție (la egalitate cu alte patru eșecuri la patru goluri diferență).

Arsenal și Atletico dețin un record puțin măgulitor: sunt echipele cu cele mai multe meciuri disputate în istoria Cupei Campionilor Europeni / Champions League fără să fi câștigat vreodată trofeul (223 pentru englezi, respectiv 190 pentru spanioli). Totuși, trupa lui Diego Simeone are un argument solid înaintea manșei tur: Atletico nu a pierdut niciodată pe teren propriu (fie că a fost vorba de Vicente Calderón sau de Riyadh Air Metropolitano) în fața unei echipe din Anglia în fazele eliminatorii ale UCL (3 victorii, 3 remize). Cele șase partide au fost disputate împotriva a șase adversari diferiți: Chelsea, Leicester, Liverpool, Man. Utd, Man. City și Tottenham.

Aceasta este a 16-a semifinală de UCL între reprezentantele Spaniei și Angliei. Până acum, britanicii au avut câștig de cauză în 9 din cele 15 rânduri (60%), reușind calificarea în patru din ultimele cinci astfel de dueluri (singura excepție fiind dubla dintre Manchester City și Real Madrid din sezonul 2021-22).

Echipa condusă de Mikel Arteta traversează o perioadă excelentă, fiind neînvinsă de 12 partide în UCL (10 victorii, 2 egaluri). Arsenal este la un singur meci distanță de a egala cea mai lungă serie de invincibilitate din istoria clubului în această competiție: 13 partide între martie 2005 și aprilie 2006, serie care i-a propulsat atunci în finala pierdută în fața Barcelonei.

Statisticile din acest sezon scot în evidență abordări diferite. Arsenal a oferit meciuri închise în fazele eliminatorii, cu o medie de doar 1,25 goluri pe meci (4 goluri marcate, unul primit). De cealaltă parte, partidele lui Atlético din optimi și sferturi au fost extrem de spectaculoase, cu o medie de 4,7 goluri pe meci (28 de goluri în total – 17 marcate, 11 primite).

Deși este recunoscută pentru stilul defensiv, fiind pe locul 9 la timpul petrecut în defensivă (20,4%) și în ultimele 10 echipe la capitolul ofensivă, Atlético Madrid este o forță la capitolul pressing. Madrilenii ocupă locul 5 în acest sezon la presiunea de mare intensitate, cu o medie de 374 de astfel de acțiuni pe meci (cu aproape 100 mai multe decât orice altă semifinalistă; Arsenal are o medie de 281).