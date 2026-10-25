LIVE TEXT / LA LIGA Barcelona - Real Madrid. Duel între Yamal și Mbappe

Programat la ora 22.00, pe Camp Nou, duelul dintre FC Barcelona și Real Madrid se anunță extrem de interesant. Catalanii ocupă primul loc, cu maximum de puncte (27) după 9 runde, în timp ce formația din capitala Spaniei este pe 3, cu 21. Barca se prezintă după eșecul de la Paris, cu PSG (2-4), în timp ce Real Madrid a câștigat cu Leipzig, acasă (4-1).

Yamal și Mbappe sunt oamenii de gol ai celor două rivale din La Liga Foto: EPAImages

UPDATE 20.55 Rivalitatea istorică dintre Barcelona și Real Madrid își are rădăcinile în istoria Spaniei. Mai exact, în epoca lui Franco, atunci când Madridul a fost sediul unui guvern care urmărea să clădească un stat spaniol puternic și unitar, în timp ce Barcelona milita pentru independența sa. Deși peisajul politic s-a schimbat între timp, „El Clásico” rămâne marcat de aceste tensiuni. Acest lucru este demonstrat, de exemplu, de declarațiile incendiare ale președintelui Barcelonei, Joan Laporta, sau de momentul din partida din 2009, când Carles Puyol și-a sărutat banderola de căpitan, care purta culorile Cataloniei.

În plus, este știut ca suporterii spanioli să manifeste o preferință clară fie pentru FC Barcelona, ​​fie pentru Real Madrid. De pildă, fanii lui Athletic Bilbao — din motive care țin tot de istorie — tind să simpatizeze cu FC Barcelona. La fel fac și fanii lui Atlético de Madrid, care sunt principalii rivali ai celuilalt club din propriul oraș. În schimb, suporterii lui Espanyol Barcelona, un nume care, prin el însuși, denotă o atașare față de Spania, simpatizează, în general, cu Real Madrid.

Primul „Clásico” al sezonului va prilejui un ultim duel între Lamine Yamal (19 ani) și Kylian Mbappé (27 de ani), chiar înainte de ceremonia de decernare a trofeului „Balonul de Aur” (Ballon d’Or) organizată de „France Football” și care va avea loc la Londra, mâine. Iar cei doi fotbaliști sunt printre favoriți.

Cei doi s-au mai înfruntat acum trei luni, în semifinalele Campionatului Mondial. De ultimul „Clásico” jucat pe Bernabeu, în 26 octombrie 2025, care a fost câștigat de Real Madrid (2–1), ambii fotbaliști s-au remarcat prin realizări deosebite. Mbappé a marcat 53 de goluri: 39 pentru clubul său, 13 în Liga Campionilor și unul într-un „Clásico”. În această perioadă, doar Harry Kane a înscris mai mult (66 de goluri). Totuși, francezul a terminat drept cel mai bun marcator în fiecare competiție la care a participat — inclusiv în două în care a fost prezent și englezul (Liga Campionilor și Cupa Mondială). Evoluând pentru „Les Bleus”, Mbappé a dat 14 goluri și 5 pase decisive.

Deși Lamine Yamal nu a marcat în cele două meciuri cu Real Madrid în care a evoluat, el a reușit să înscrie în multe alte partide importante. În ultimul an, a reușit 36 de goluri, dintre care 31 pentru Barelona. El a obținut o lovitură de pedeapsă împotriva Franței, în semifinalele Cupei Mondiale. De asemenea, catalanul a încheiat ediția 2025/2026 din La Liga drept cel mai bun pasator decisiv, cu 11 assist-uri, iar în actuala stagiune se află deja în fruntea clasamentului (cu 6 pase de gol).

Echipele probabile

FC Barcelona: Garcia - Cubarsi, Martin, Espart, Cancelo - Lopez, Rodri, Pedri - Yamal, Raphinha (cpt), Gordon

Antrenor: Hans-Dieter Flick

Real Madrid: Lunin - Huijsen, Konaté, Cucurella - Valverde (cpt), Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Güler - Diomandé, Mbappé

Antrenor: Jose Mourinho

Meciul va fi arbitrat de Juan Martinez Munuera, fiind transmis în România de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.