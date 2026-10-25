 LIVE TEXT / LA LIGA Barcelona - Real Madrid. Duel între Yamal și Mbappe | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

LIVE TEXT / LA LIGA Barcelona - Real Madrid. Duel între Yamal și Mbappe

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Programat la ora 22.00, pe Camp Nou, duelul dintre FC Barcelona și Real Madrid se anunță extrem de interesant. Catalanii ocupă primul loc, cu maximum de puncte (27) după 9 runde, în timp ce formația din capitala Spaniei este pe 3, cu 21. Barca se prezintă după eșecul de la Paris, cu PSG (2-4), în timp ce Real Madrid a câștigat cu Leipzig, acasă (4-1).

Yamal și Mbappe sunt oamenii de gol ai celor două rivale din La Liga
Yamal și Mbappe sunt oamenii de gol ai celor două rivale din La Liga Foto: EPAImages

UPDATE 20.55 Rivalitatea istorică dintre Barcelona și Real Madrid își are rădăcinile în istoria Spaniei. Mai exact, în epoca lui Franco, atunci când Madridul a fost sediul unui guvern care urmărea să clădească un stat spaniol puternic și unitar, în timp ce Barcelona milita pentru independența sa. Deși peisajul politic s-a schimbat între timp, „El Clásico” rămâne marcat de aceste tensiuni. Acest lucru este demonstrat, de exemplu, de declarațiile incendiare ale președintelui Barcelonei, Joan Laporta, sau de momentul din partida din 2009, când Carles Puyol și-a sărutat banderola de căpitan, care purta culorile Cataloniei.

În plus, este știut ca suporterii spanioli să manifeste o preferință clară fie pentru FC Barcelona, ​​fie pentru Real Madrid. De pildă, fanii lui Athletic Bilbao — din motive care țin tot de istorie — tind să simpatizeze cu FC Barcelona. La fel fac și fanii lui Atlético de Madrid, care sunt principalii rivali ai celuilalt club din propriul oraș. În schimb, suporterii lui Espanyol Barcelona, un nume care, prin el însuși, denotă o atașare față de Spania, simpatizează, în general, cu Real Madrid.

Primul „Clásico” al sezonului va prilejui un ultim duel între Lamine Yamal (19 ani) și Kylian Mbappé (27 de ani), chiar înainte de ceremonia de decernare a trofeului „Balonul de Aur” (Ballon d’Or) organizată de „France Football” și care va avea loc la Londra, mâine. Iar cei doi fotbaliști sunt printre favoriți.

Cei doi s-au mai înfruntat acum trei luni, în semifinalele Campionatului Mondial. De ultimul „Clásico” jucat pe Bernabeu, în 26 octombrie 2025, care a fost câștigat de Real Madrid (2–1), ambii fotbaliști s-au remarcat prin realizări deosebite. Mbappé a marcat 53 de goluri: 39 pentru clubul său, 13 în Liga Campionilor și unul într-un „Clásico”. În această perioadă, doar Harry Kane a înscris mai mult (66 de goluri). Totuși, francezul a terminat drept cel mai bun marcator în fiecare competiție la care a participat — inclusiv în două în care a fost prezent și englezul (Liga Campionilor și Cupa Mondială). Evoluând pentru „Les Bleus”, Mbappé a dat 14 goluri și 5 pase decisive.

Deși Lamine Yamal nu a marcat în cele două meciuri cu Real Madrid în care a evoluat, el a reușit să înscrie în multe alte partide importante. În ultimul an, a reușit 36 de goluri, dintre care 31 pentru Barelona. El a obținut o lovitură de pedeapsă împotriva Franței, în semifinalele Cupei Mondiale. De asemenea, catalanul a încheiat ediția 2025/2026 din La Liga drept cel mai bun pasator decisiv, cu 11 assist-uri, iar în actuala stagiune se află deja în fruntea clasamentului (cu 6 pase de gol).

Echipele probabile

FC Barcelona: Garcia - Cubarsi, Martin, Espart, Cancelo - Lopez, Rodri, Pedri - Yamal, Raphinha (cpt), Gordon

Antrenor: Hans-Dieter Flick

Real Madrid: Lunin - Huijsen, Konaté, Cucurella - Valverde (cpt), Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Güler - Diomandé, Mbappé

Antrenor: Jose Mourinho

Meciul va fi arbitrat de Juan Martinez Munuera, fiind transmis în România de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
digi24.ro
image
Au plecat cu rulota în munți pentru un weekend și au rămas acolo. Tinerii care lasă orașul pentru a se muta la țară
stirileprotv.ro
image
Fostul premier Ilie Bolojan îl contrazice pe premierul demis Ilie Bolojan. Unde se bat cap în cap declarațiile liderului PNL. De ce crede că Luca Niculescu va duce mai departe moștenirea sa
gandul.ro
image
Un tablou pictat de Nicolae Grigorescu, evaluat la 3 lei și 50 de bani la Ploiești! Cum a fost POSIBIL
mediafax.ro
image
Adrian Mutu l-a făcut praf pe atacantul FCSB: „E un corp străin acolo. Îl accidentează mingea”. Pe cine scoate Drăguș din primul „11”
fanatik.ro
image
Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Yotova și Andrey Gyurov se vor înfrunta în turul al doilea după un vot strâns - exit-poll
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina
digisport.ro
image
Armin Nicoară, despre timpul petrecut cu fiul său: „Stau și eu cât pot”. Ce vacanță plănuiește cu Claudia
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce toarnă grădinarii chefir pe o bucată de lemn în octombrie? Capcana care te scapă de limacși
newsweek.ro
image
Ion Țiriac a fondat o bancă și a vândut 45% din acțiunile ei cu 700.000.000 de euro într-o tranzacție ce va rămâne în istoria României
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali la 0-1 pentru Rapid! MM Stoica l-a dat de gol pe patronul FCSB: „Imediat a marcat Karlo Muhar”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
La 48 de ani, a pierdut lupta cu boala de care nu voia să știe nimeni
digisport.ro
image
Atac violent în familie! O tânără de 21 de ani a murit, iar mama sa este în stare critică. Cine este suspectul
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ce pensie are Petre Roman la 80 de ani. Suma pe care o primește lunar fostul premier al României
mediaflux.ro
image
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Rareș Cojoc și-a sărbătorit iubita în Mauritius. Cum s-au lăsat pozați cei doi în piscină
click.ro
image
Ce apare scris în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”
click.ro
image
Cine a fost Sfântul Dimitrie și de ce i se spune Izvorâtorul de Mir. Ce nu este bine să faci pe 26 octombrie
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mirela Vaida, criticată pentru condițiile în care își ține câinii? Ce imagini au apărut în online
image
Rareș Cojoc și-a sărbătorit iubita în Mauritius. Cum s-au lăsat pozați cei doi în piscină

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii