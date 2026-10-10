Atletico Madrid, ironii față de rivali: „Real Madrid dovedește că medicii săi au greșit!”

Clubul Atletico Madrid a făcut o observaţie ironică cu privire la „recuperarea miraculoasă" a mijlocaşului uruguayan Fede Valverde (Real Madrid). Acesta ar fi suferit o entorsă de gradul 3 la gleznă, o accidentare anunţată de „galactici" după confruntarea din 20 septembrie.

Fede Valverde este unul dintre fotbaliștii importanți ai Realului din Madrid Foto: EPAImages

Mesajul transmis pe platforma X sună astfel: „Vrem să felicităm clubul Real Madrid pentru că echipa sa continuă să facă istorie demonstrând că sută la sută din comunitatea medicală mondială a greşit". Cei de la Atletico Madrid au făcut trimitere la faptul că astfel de accidentări necesită, de obicei, o perioadă de indisponibilitate de două până la trei luni.

În 20 septembrie, după partida de pe stadionul Metropolitano, care a fost câştigată cu 2-1 de Atletico, Real Madrid şi antrenorul său, Jose Mourinho, au cerut eliminarea lui Kang-in Lee pentru o intrare dură asupra lui Fede Valverde. Potrivit Agerpres, s-a anunţat că „în urma analizelor efectuate de staff-ul medical al echipei Real Madrid, jucătorul a fost diagnosticat cu o entorsă de gradul 3 la glezna stângă”.

Comunicatul publicat pe site-ul clubului preciza, de asemenea, că starea jucătorului era „în evoluţie". După trei săptămâni, vineri, 9 octombrie, mijlocaşul uruguayan a fost inclus în lotul lui Jose Mourinho pentru meciul de astăzi (sâmbătă, 10 octombrie) împotriva echipei Villarreal, care se va desfășura pe stadionul Bernabeu. S-a menționat că uruguayanul s-a antrenat normal cu restul echipei.