 Atletico Madrid, ironii față de rivali: „Real Madrid dovedește că medicii săi au greșit!” | adevarul.ro
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Atletico Madrid, ironii față de rivali: „Real Madrid dovedește că medicii săi au greșit!”

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Clubul Atletico Madrid a făcut o observaţie ironică cu privire la „recuperarea miraculoasă" a mijlocaşului uruguayan Fede Valverde (Real Madrid). Acesta ar fi suferit o entorsă de gradul 3 la gleznă, o accidentare anunţată de „galactici" după confruntarea din 20 septembrie.

Fede Valverde este unul dintre fotbaliștii importanți ai Realului din Madrid
Fede Valverde este unul dintre fotbaliștii importanți ai Realului din Madrid Foto: EPAImages

Mesajul transmis pe platforma X sună astfel: „Vrem să felicităm clubul Real Madrid pentru că echipa sa continuă să facă istorie demonstrând că sută la sută din comunitatea medicală mondială a greşit". Cei de la Atletico Madrid au făcut trimitere la faptul că astfel de accidentări necesită, de obicei, o perioadă de indisponibilitate de două până la trei luni.

În 20 septembrie, după partida de pe stadionul Metropolitano, care a fost câştigată cu 2-1 de Atletico, Real Madrid şi antrenorul său, Jose Mourinho, au cerut eliminarea lui Kang-in Lee pentru o intrare dură asupra lui Fede Valverde. Potrivit Agerpres, s-a anunţat că „în urma analizelor efectuate de staff-ul medical al echipei Real Madrid, jucătorul a fost diagnosticat cu o entorsă de gradul 3 la glezna stângă”.

Comunicatul publicat pe site-ul clubului preciza, de asemenea, că starea jucătorului era „în evoluţie". După trei săptămâni, vineri, 9 octombrie, mijlocaşul uruguayan a fost inclus în lotul lui Jose Mourinho pentru meciul de astăzi (sâmbătă, 10 octombrie) împotriva echipei Villarreal, care se va desfășura pe stadionul Bernabeu. S-a menționat că uruguayanul s-a antrenat normal cu restul echipei.

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