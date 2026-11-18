Gigi Becali a anunțat prima mutare pregătită de FCSB pentru următoarea perioadă de mercato.

Gigi Becali Foto: Facebook

Patronul roș-albaștrilor a confirmat că echipa va aduce un atacant evaluat la aproximativ 250.000 de euro și a dezvăluit că prezentarea oficială a fotbalistului este programată în decursul zilei de astăzi, 18 noiembrie.

Noul jucător vine din Republica Moldova, iar Becali a preferat inițial să nu îi facă public numele, limitându-se la precizarea că este vorba despre un fotbalist român. Ulterior, identitatea acestuia a fost dezvăluită: Petru Popescu, atacant central în vârstă de 24 de ani, care evoluează la Petrocub Hîncești.

Fotbalistul a avut cifre impresionante în 2025, reușind să înscrie 24 de goluri pentru formația sa de club. Și la nivel internațional a atras atenția, având deja 10 apariții și patru goluri pentru naționala Republicii Moldova. Una dintre cele mai recente prestații remarcabile a venit în partida cu Kazahstan, câștigată de moldoveni cu 2-1, când Popescu a marcat de două ori.

„(n.r. Cum merg treburile? Care sunt noutățile?) Se lucrează, nu e nimic stabilit. S-au mai emis anumite păreri despre jucători. Se cercetează, consultare. Stau și eu, să ajung la concluzia cea mai bună (…) Am luat unul (n.r. un jucător) azi, pe 250.000 de euro. Vine diseară. (n.r. E jucător român?) Da, e român. (n.r. pe ce post e?) E atacant. 250.000 de euro.

E român. Pentru că Republica Moldova e România. A dat recent gol. Eu l-am luat mai mult ca investiție. E Popescu (n.r. Petru Popescu, 24 de ani). L-am văzut foarte puțin. Nu l-am studiat foarte mult. Am zis că vreau să încep cu un ortodox. Prima dată am spus că vreau neapărat un georgian, ortodox. S-a căutat în Georgia și nu s-a găsit. Pe urmă m-a sunat din Moldova un băiat, un impresar. ‘Da, uite, așa și așa. Are 1,94, are 23-24 de ani’. După care: ‘Câți bani?’ Că 200-250 de mii. Bine, măi, am zis, nu-ți dau 200, îți dau 250!′”, a dezvăluit Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gestul atacantului care l-a convins pe Becali

„Mai contează, când dai 250.000 de euro și e român de-al tău și când vezi că dă gol și se închină?. (n.r. Asta v-a impresionat. Că a dat gol și că s-a închinat) Da, că s-a închinat și că eu am vrut să încep cu ortodocși. Adică am vrut să încep campania cu ortodocși. Lumea o să spună că e nebunie, dar așa am vrut eu!”, a admis Becali, conform fanatik.ro.