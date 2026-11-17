Mihai Stoica a făcut câteva dezvăluiri despre perioada în care a lucrat alături de Octavian Popescu la FCSB.

Mihai Stoica și Octavian Popescu Foto: Imago Images

Fostul oficial al roș-albaștrilor consideră că oamenii din preajma fotbalistului au contribuit la parcursul mai puțin reușit al acestuia și spune că a încercat de mai multe ori să îl îndrume pe un drum mai bun.

Împrumutat în septembrie la Levadiakos, în Grecia, Octavian Popescu nu a reușit încă să se remarce la noua echipă. În cele șase partide disputate până acum, extrema în vârstă de 23 de ani nu a înscris și nu a oferit nicio pasă decisivă.

„Nu există un alt fotbalist pentru care să mă lupt cum am luptat pentru Tavi!”

Stoica a rememorat relația cu tânărul jucător și a explicat că a încercat să îl protejeze de anumite persoane din anturajul său, pe care le considera nepotrivite pentru dezvoltarea carierei sale. Eforturile sale nu au avut însă efectul pe care și l-ar fi dorit.

„La Tavi e chestie de alegeri în viață. Eu nu că am avut discuții cu el, dar nu există un alt fotbalist pentru care să mă lupt cum am luptat pentru Tavi Popescu, doar că decizia i-a aparținut. E foarte complicat dacă un tânăr se simte bine într-un anturaj să îl extragi de acolo. Eu nu am reușit. Am încercat cu tot ce aveam la dispoziție, dar alegerile au fost ale lui. Nu aș vorbi dacă e deștept sau nu, ci aș discuta despre orientare.

„N-am mai schimbat cu el nici mesaje după ce a plecat în Grecia!”

Am avut senzația, când am început să lucrăm, că fuge de probleme. Dacă e un anturaj în care cineva bea, fuge de acolo, pentru că el nu suportă băutura. Când mulți fotbaliști importanți își băgau porcăriile alea sub buză ca să nu fumeze, i-am spus: «Să nu cumva să te prind vreodată». Mi-a zis că nu suportă cum miros alea, doar când îi vede pe alții prin autocare i se întoarce stomacul pe dos. Uite că, până la urmă, a căzut și el și a căzut de sus și nu poate să se ridice. Anturajul a învins. Nu știu ce șanse are, n-am mai schimbat cu el nici mesaje după ce a plecat în Grecia. Nu pot băga minte în cap, doar dacă e deschidere din partea lui!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.