„Prostul se bucură în general când se vede mare șef!”. Anamaria Prodan l-a făcut praf pe Reghecampf. Cum l-ar fi „săpat” antrenorul pe MM Stoica

Anamaria Prodan nu a trecut cu vederea ruptura dintre Mihai Stoica și FCSB și nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, făcut praf de fosta soție Foto: Colaj Instagram

Impresara a făcut mai multe remărci cu trimitere la fostul soț, în contextul în care Gigi Becali i-a oferit recent un rol mai important tehnicianului în structura de conducere a clubului.

Anamaria Prodan și-a expus pe larg punctul de vedere despre schimbările de la FCSB

Declarațiile sale au avut și o tentă ironică, impresara sugerând că noua poziție obținută de Reghecampf nu îi garantează acestuia stabilitate sau libertate deplină de decizie în cadrul clubului.

„Nu a surprins pe nimeni, cred eu! Cred că este cea mai bună mișcare, sclipitoare, pe care a putut să o facă MM. Prodan zice adevărul și o să vă zic doar atât: Gigi Becali și MM Stoica sunt sclipitori. Cea mai bună echipă de la Steaua din ultima perioadă a lui Gigi Becali a fost cu MM Stoica, cea mai frumoasă perioadă. Ceea ce s-a întâmplat nici nu trebuie să comentăm. Voi sunteți oameni de fotbal și știți că și Iisus l-a lăsat la masă pe Iuda, știind că trădează, dar, trăind în lumea în care trăim, prostul se bucură în general când se vede mare șef, iar cei care își dau demisia pot să stea liniștiți și să privească circul de departe.

(n.r. Cine e Iuda?) Oamenii care înțeleg zâmbesc și atunci hai să zâmbim toți. Eu cred că o să înțeleagă toți și sunt foarte puțini oameni care au curajul să vorbească sincer în fotbalul românesc. Orice ar zice oricine, perechea MM Stoica - Gigi Becali va rămâne forever în istoria FCSB și a fotbalului românesc.

Ce s-a întâmplat acolo... eu am zâmbit și așteptam, știi cum, să vină dezastrul. Dacă mă întrebi azi, nefiind prietenă nici cu MM Stoica, nici cu Gigi Becali, neavând această relație fabuloasă, fără să aparțin unuia sau altuia, fără resentimente pentru nimeni, spun doar atât: la nivel de scouting, în tot ce înseamnă fotbal mondial, se întâmplă să alegi cel mai bun jucător, cel mai mare marcator, și altădată să nu se adapteze, să nu joace, să nu îi placă. Dacă ne uităm la cluburile mari, jucători de sute de milioane nu prind decât câteva minute, deci nu trebuie să ne facem mari probleme!”, a spus Anamaria Prodan, conform „Voyo Sport Live”.

„Dacă îți dorești să fii Ferguson, te îneci repede!”

„Cât despre jucătorii despre care antrenorii spun că sunt de Champions League, dar mâine nu mai sunt la fel de buni, poimâine îi facem la fel de buni, nu comentăm. Cred că Steaua are un lot foarte valoros, care are nevoie de cineva foarte, foarte serios, să se uite numai la fotbal și atât. Dacă îți dorești să fii Ferguson, neavând căderea și înțelepciunea, cred că te îneci foarte repede. La echipa mare a celor de la FCSB e nevoie de conectare maximă, pe un singur lucru: echipa. Restul, academie, scouting, fiecare să își facă bucățica pe care o știe!”, a mai admis Anamaria Prodan.

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Reghecampf l-ar fi „săpat” pe Mihai Stoica

Impresara susține că Reghecampf ar fi încercat să îi submineze poziția lui MM Stoica în fața lui Gigi Becali, urmărind să îi reducă influența și responsabilitățile din cadrul clubului.

„Nu e vorba de sfat, nu ascultă Gigi sfatul nimănui. Cred că Gigi îl iubește enorm pe MM, îl doare teribil tot ce s-a întâmplat. Cred cu tărie că, mergând azi prin oraș, fiecare avea alte păreri. Cred că MM nu a trădat, nu a furat. I-aș spus lui Gigi să nu mai răspundă la telefon, că îi sună ca la balamuc, cu tot felul de maimuțoi, care zic că acum e momentul să se bage în seamă cu Gigi Becali. Nu, să nu mai asculte de nimeni. Să privească această plecare a lui MM Stoica ca cea mai mare revenire din fotbalul românesc în cel mai scurt timp.

E o pauză scurtă, cea mai scurtă din istorie. Cum e vorba aia, știi, nu te prinde paltonul. Ăștia mai căliți stau și acum în mânecă scurtă. Eu cred că, în general, de-a lungul istoriei, dacă ne uităm la masa aia, unde a stat și Iisus, cine a plecat? Cine a plecat de la Cina cea de Taină?! Eu o să zic ceva așa, personal, din suflet. Oamenii care trădează niciodată nu vor putea face nimic în viață, nici de lungă durată. Să auzim numai de bine, Dumnezeu are grijă de toți și de toate. Doar să ne uităm la spectacol, atât!”, a continuat impresara.

Prodan consideră că despărțirea dintre Mihai Stoica și FCSB nu va dura mult

Prodan este sigură că fostul șef al Consiliului de Administrație va reveni la club, însă întoarcerea sa nu s-ar produce de unul singur. Potrivit acesteia, în ecuație ar urma să intre și Dan Petrescu, antrenorul pe care Gigi Becali l-a avut în vedere pentru banca tehnică a FCSB înainte de a opta pentru Laurențiu Reghecampf.

„(n.r. Cât de mult credeți în varianta Mihai Stoica - Dan Petrescu la FCSB?) Miliard la sută. Văd o altă conducere în cel mai scurt timp. (n.r. Te referi și la banca tehnică?) La tot. Gigi face revoluție, o face până la capăt, cu pași mărunți. A arătat că dacă nu îi convine ceva schimbă tot, mai puțin omul iubit. Dar omul iubit este la fel de sclipitor și știe când să facă pasul înapoi. Iar oamenii care știu să facă pasul înapoi, că au fost trădați, oamenii ăia se întorc de miliarde de ori mai puternici.

Există oameni care nu se simt suficient de apreciați și încearcă absolut orice fel de metodă să iasă în față. Cu MM era greu, era foarte greu. Și atunci oamenii ăștia, pe care eu i-am numit întotdeauna oameni mici, sar dintr-o barcă în alta foarte repede, uluitor de repede, negândind că, dacă o barcă rămâne în picioare, cum e cea a lui MM, el, din salturile astea frumoase, o să cadă între bărci!”, a încheiat Anamaria Prodan.