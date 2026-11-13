 „Prostul se bucură în general când se vede mare șef!”. Anamaria Prodan l-a făcut praf pe Reghecampf. Cum l-ar fi „săpat” antrenorul pe MM Stoica | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

„Prostul se bucură în general când se vede mare șef!”. Anamaria Prodan l-a făcut praf pe Reghecampf. Cum l-ar fi „săpat” antrenorul pe MM Stoica

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Anamaria Prodan nu a trecut cu vederea ruptura dintre Mihai Stoica și FCSB și nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, făcut praf de fosta soție
Laurențiu Reghecampf, făcut praf de fosta soție Foto: Colaj Instagram

Impresara a făcut mai multe remărci cu trimitere la fostul soț, în contextul în care Gigi Becali i-a oferit recent un rol mai important tehnicianului în structura de conducere a clubului.

Anamaria Prodan și-a expus pe larg punctul de vedere despre schimbările de la FCSB

Declarațiile sale au avut și o tentă ironică, impresara sugerând că noua poziție obținută de Reghecampf nu îi garantează acestuia stabilitate sau libertate deplină de decizie în cadrul clubului.

„Nu a surprins pe nimeni, cred eu! Cred că este cea mai bună mișcare, sclipitoare, pe care a putut să o facă MM. Prodan zice adevărul și o să vă zic doar atât: Gigi Becali și MM Stoica sunt sclipitori. Cea mai bună echipă de la Steaua din ultima perioadă a lui Gigi Becali a fost cu MM Stoica, cea mai frumoasă perioadă. Ceea ce s-a întâmplat nici nu trebuie să comentăm. Voi sunteți oameni de fotbal și știți că și Iisus l-a lăsat la masă pe Iuda, știind că trădează, dar, trăind în lumea în care trăim, prostul se bucură în general când se vede mare șef, iar cei care își dau demisia pot să stea liniștiți și să privească circul de departe.

(n.r. Cine e Iuda?) Oamenii care înțeleg zâmbesc și atunci hai să zâmbim toți. Eu cred că o să înțeleagă toți și sunt foarte puțini oameni care au curajul să vorbească sincer în fotbalul românesc. Orice ar zice oricine, perechea MM Stoica - Gigi Becali va rămâne forever în istoria FCSB și a fotbalului românesc.

Ce s-a întâmplat acolo... eu am zâmbit și așteptam, știi cum, să vină dezastrul. Dacă mă întrebi azi, nefiind prietenă nici cu MM Stoica, nici cu Gigi Becali, neavând această relație fabuloasă, fără să aparțin unuia sau altuia, fără resentimente pentru nimeni, spun doar atât: la nivel de scouting, în tot ce înseamnă fotbal mondial, se întâmplă să alegi cel mai bun jucător, cel mai mare marcator, și altădată să nu se adapteze, să nu joace, să nu îi placă. Dacă ne uităm la cluburile mari, jucători de sute de milioane nu prind decât câteva minute, deci nu trebuie să ne facem mari probleme!”, a spus Anamaria Prodan, conform „Voyo Sport Live”.

„Dacă îți dorești să fii Ferguson, te îneci repede!”

„Cât despre jucătorii despre care antrenorii spun că sunt de Champions League, dar mâine nu mai sunt la fel de buni, poimâine îi facem la fel de buni, nu comentăm. Cred că Steaua are un lot foarte valoros, care are nevoie de cineva foarte, foarte serios, să se uite numai la fotbal și atât. Dacă îți dorești să fii Ferguson, neavând căderea și înțelepciunea, cred că te îneci foarte repede. La echipa mare a celor de la FCSB e nevoie de conectare maximă, pe un singur lucru: echipa. Restul, academie, scouting, fiecare să își facă bucățica pe care o știe!”, a mai admis Anamaria Prodan.

FCSB a suferit un nou eșec, se repetă povestea din 2025

Reghecampf l-ar fi „săpat” pe Mihai Stoica

Impresara susține că Reghecampf ar fi încercat să îi submineze poziția lui MM Stoica în fața lui Gigi Becali, urmărind să îi reducă influența și responsabilitățile din cadrul clubului.

„Nu e vorba de sfat, nu ascultă Gigi sfatul nimănui. Cred că Gigi îl iubește enorm pe MM, îl doare teribil tot ce s-a întâmplat. Cred cu tărie că, mergând azi prin oraș, fiecare avea alte păreri. Cred că MM nu a trădat, nu a furat. I-aș spus lui Gigi să nu mai răspundă la telefon, că îi sună ca la balamuc, cu tot felul de maimuțoi, care zic că acum e momentul să se bage în seamă cu Gigi Becali. Nu, să nu mai asculte de nimeni. Să privească această plecare a lui MM Stoica ca cea mai mare revenire din fotbalul românesc în cel mai scurt timp.

E o pauză scurtă, cea mai scurtă din istorie. Cum e vorba aia, știi, nu te prinde paltonul. Ăștia mai căliți stau și acum în mânecă scurtă. Eu cred că, în general, de-a lungul istoriei, dacă ne uităm la masa aia, unde a stat și Iisus, cine a plecat? Cine a plecat de la Cina cea de Taină?! Eu o să zic ceva așa, personal, din suflet. Oamenii care trădează niciodată nu vor putea face nimic în viață, nici de lungă durată. Să auzim numai de bine, Dumnezeu are grijă de toți și de toate. Doar să ne uităm la spectacol, atât!”, a continuat impresara.

Prodan consideră că despărțirea dintre Mihai Stoica și FCSB nu va dura mult

Prodan este sigură că fostul șef al Consiliului de Administrație va reveni la club, însă întoarcerea sa nu s-ar produce de unul singur. Potrivit acesteia, în ecuație ar urma să intre și Dan Petrescu, antrenorul pe care Gigi Becali l-a avut în vedere pentru banca tehnică a FCSB înainte de a opta pentru Laurențiu Reghecampf.

„(n.r. Cât de mult credeți în varianta Mihai Stoica - Dan Petrescu la FCSB?) Miliard la sută. Văd o altă conducere în cel mai scurt timp. (n.r. Te referi și la banca tehnică?) La tot. Gigi face revoluție, o face până la capăt, cu pași mărunți. A arătat că dacă nu îi convine ceva schimbă tot, mai puțin omul iubit. Dar omul iubit este la fel de sclipitor și știe când să facă pasul înapoi. Iar oamenii care știu să facă pasul înapoi, că au fost trădați, oamenii ăia se întorc de miliarde de ori mai puternici.

Există oameni care nu se simt suficient de apreciați și încearcă absolut orice fel de metodă să iasă în față. Cu MM era greu, era foarte greu. Și atunci oamenii ăștia, pe care eu i-am numit întotdeauna oameni mici, sar dintr-o barcă în alta foarte repede, uluitor de repede, negândind că, dacă o barcă rămâne în picioare, cum e cea a lui MM, el, din salturile astea frumoase, o să cadă între bărci!”, a încheiat Anamaria Prodan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pană mondială la Microsoft Outlook. Reparația „nu funcționează conform așteptărilor”
digi24.ro
image
Cum va fi vremea în România până la jumătatea lunii decembrie. ANM anunță temperaturi peste normal
stirileprotv.ro
image
Moștenirea pe care a lăsat-o Bolojan României. O listă uriașă cu datorii, restanțe și amânări de plată de peste 40 de miliarde de lei. Adică aproape 2% din PIB. Cifrele dezastrului vin chiar de la ministrul de Finanțe
gandul.ro
image
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
mediafax.ro
image
România NU poate domina Polonia, dar o poate învinge! Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca Fanatik
fanatik.ro
image
Vlad Pascu, veste dură după gratii: autorul accidentului de la 2 Mai va fi judecat pentru trafic de droguri, iar mama lui pentru amenințare
libertatea.ro
image
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
E milionar, dar își ia mâncare la pachet, gătită de soție, când pleacă la birou
digisport.ro
image
Un italian vrea să se mute în România pentru iubita lui, dar a primit un avertisment neașteptat de la un conațional: „Blestemată fie ziua”
click.ro
image
Prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în Europa, sub semnul vortexului polar: Mai multă ploaie, mai puțină zăpadă și un episod de ger
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
O comună cu 3.400 de locuitori a rămas fără ultimul magazin alimentar. Cât au de mers până la primul aprozar
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
Casa de Pensii îi cere unei pensionare 4.324 de lei, la câteva zile după prima pensie. Ce s-a întâmplat?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Anii care contează la pensie și cei care nu se iau în calcul. Diferența dintre vechime și stagiu de cotizare
playtech.ro
image
Academia Universității Craiova sub asediul interlopilor! Antrenorul spaniol atacat de un tip cu cagulă. Poliţia a deschis dosar penal. Exclusiv
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
digisport.ro
image
Mircea Badea, ironii la adresa lui Cristiano Ronaldo, după ce fotbalistul a anunțat că va produce și juca într-un serial TV: „Un fel de Sergiu Nicolaescu”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini FABULOASE cu casa de la Viscri a Danei Rogoz. Locuința e aproape gata. Cum arată în acest moment. E ceva unic printre vedetele din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari de la șefa Casei de Pensii. Mica Recalculare a dosarelor e la final
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
click.ro
image
Mormântul de peste un milion de dolari din Cimitirul Bellu! Cui îi aparține
click.ro
image
Transformare spectaculoasă pentru Carmen de la Sălciua! A dat jos 9 kilograme. La ce alimente a renunțat artista
click.ro
Liv Tyler, GettyImages (6) jpg
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani
okmagazine.ro
Shirley MacLaine Profimedia jpg
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
image
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”