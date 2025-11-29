Emma Răducanu, milionară la 23 de ani. Sumele apocaliptice încasate de la US Open, dar și din contractele de sponsorizare

La 23 de ani, Emma Răducanu, tenismena britanică cu origini românești, a strâns deja o avere impresionantă.

Ea a devenit cunoscută în 2021, când, la doar 18 ani, a câștigat US Open, primul ei turneu de Grand Slam, performanță care i-a deschis și ușa unor contracte importante de sponsorizare.

De atunci, atât premiile obținute la competiții, cât și contractele comerciale i-au adus venituri semnificative. Potrivit Here Is The City, averea sa actuală se ridică la aproximativ 20,5 milioane de euro, demonstrând că Răducanu a reușit să combine succesul sportiv cu atracția comercială.

Peste 10 milioane de euro încasări din contracte de sponsorizare, în 2024

Recent, Emma Răducanu a pierdut unul dintre contractele de sponsorizare care îi aducea anual 3,5 milioane de euro. Se pare că sportiva a cerut o sumă mult mai mare pentru un nou acord cu o companie de telefonie mobilă, iar reprezentanții acesteia au refuzat complet, întrerupând colaborarea.

În plus, Emma a rămas fără mașina primită de la un alt sponsor după triumful de la US Open 2021. Este vorba despre un Porsche 911 Carrera, retras de gigantul german din cauza rezultatelor sub așteptări în competiții.