search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Avea doar 44 lire în cont când și-a deschis firma. Acum, Emma Răducanu raportează profituri uluitoare

0
0
Publicat:

Emma Răducanu, una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din lume, are în cont o avere estimată la nu mai puțin de 13,5 milioane de lire sterline. Creșterea spectaculoasă de venituri a sportivei în vârstă de 22 de ani a venit în ultimii ani, datorită numeroaselor contractelor de sponsorizare.

Emma Răducanu se situează pe poziția 35 în clasamentul WTA. Foto Getty images
Emma Răducanu se situează pe poziția 35 în clasamentul WTA. Foto Getty images

Firma prin care Emma își administrează câștigurile, denumită Harbour 6, a raportat un profit de 5 milioane de lire sterline la finalul anului trecut. Practic, tânăra a încasat echivalentul a 100.000 de lire pe săptămână din veniturile companiei.

Datele financiare arată că sportiva are active totale de 13,5 milioane, dintre care 13,4 milioane sunt bani lichizi. Totuși, ea trebuie să achite datorii de aproximativ 1,5 milioane de lire, cea mai mare parte fiind impozite.

„Echipa ei de management este foarte inteligentă”

Răducanu a pus bazele firmei sale în anul 2020, pe când aceasta avea doar suma de 44 de lire în cont. Între timp, succesul pe teren și imaginea ei i-au adus contracte cu branduri uriașe precum Nike, Porsche, Evian, Dior, Tiffany’s, Vodafone și British Airways.

„Emma și echipa ei de management sunt în mod evident foarte inteligenți. Au profitat de uimitoarea ei victorie la US Open în 2021, când avea doar 18 ani. Sponsorii sunt mereu în căutare de sportive de profil înalt.

Aspectul fizic și condiția fizică sunt, de asemenea, importante, iar personalitățile extrovertite se descurcă bine în relațiile cu mass-media și în contractele de sponsorizare. Ea are toate aceste calități din plin. Cu toate acestea, până în prezent nu a reușit să-și redescopere forma care a dus-o la triumful în Grand Slam, a recunoscut expertul în marketing, Nigel Currie, conform The Sun.

Eșec la dublu mixt, alături de Carlos Alcaraz

Britanica Emma Răducanu (22 de ani) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani) nu au putut obține victoria în proba de dublu mixt, la US Open, în optimile de finală, fiind eliminați din cadrul celui de-al treilea Grand Slam al anului de către cuplul Jessica Pegula/Jack Draper. A fost un meci de 51 de minute, câștigat de dublul americano-britanic cu 4-2, 4-2.

Sportiva de origine română, aflată pe locul 35 WTA, va debuta săptămâna viitoare în ultimul turneu de Mare Șlem al anului, urmând să întâlnească în primul tur o jucătoare venită din calificări.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut, iar acum s-a ales praful de ea
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
playtech.ro
image
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre locuitori
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?