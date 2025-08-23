Avea doar 44 lire în cont când și-a deschis firma. Acum, Emma Răducanu raportează profituri uluitoare

Emma Răducanu, una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din lume, are în cont o avere estimată la nu mai puțin de 13,5 milioane de lire sterline. Creșterea spectaculoasă de venituri a sportivei în vârstă de 22 de ani a venit în ultimii ani, datorită numeroaselor contractelor de sponsorizare.

Firma prin care Emma își administrează câștigurile, denumită Harbour 6, a raportat un profit de 5 milioane de lire sterline la finalul anului trecut. Practic, tânăra a încasat echivalentul a 100.000 de lire pe săptămână din veniturile companiei.

Datele financiare arată că sportiva are active totale de 13,5 milioane, dintre care 13,4 milioane sunt bani lichizi. Totuși, ea trebuie să achite datorii de aproximativ 1,5 milioane de lire, cea mai mare parte fiind impozite.

„Echipa ei de management este foarte inteligentă”

Răducanu a pus bazele firmei sale în anul 2020, pe când aceasta avea doar suma de 44 de lire în cont. Între timp, succesul pe teren și imaginea ei i-au adus contracte cu branduri uriașe precum Nike, Porsche, Evian, Dior, Tiffany’s, Vodafone și British Airways.

„Emma și echipa ei de management sunt în mod evident foarte inteligenți. Au profitat de uimitoarea ei victorie la US Open în 2021, când avea doar 18 ani. Sponsorii sunt mereu în căutare de sportive de profil înalt.

Aspectul fizic și condiția fizică sunt, de asemenea, importante, iar personalitățile extrovertite se descurcă bine în relațiile cu mass-media și în contractele de sponsorizare. Ea are toate aceste calități din plin. Cu toate acestea, până în prezent nu a reușit să-și redescopere forma care a dus-o la triumful în Grand Slam”, a recunoscut expertul în marketing, Nigel Currie, conform The Sun.

Eșec la dublu mixt, alături de Carlos Alcaraz

Britanica Emma Răducanu (22 de ani) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani) nu au putut obține victoria în proba de dublu mixt, la US Open, în optimile de finală, fiind eliminați din cadrul celui de-al treilea Grand Slam al anului de către cuplul Jessica Pegula/Jack Draper. A fost un meci de 51 de minute, câștigat de dublul americano-britanic cu 4-2, 4-2.

Sportiva de origine română, aflată pe locul 35 WTA, va debuta săptămâna viitoare în ultimul turneu de Mare Șlem al anului, urmând să întâlnească în primul tur o jucătoare venită din calificări.