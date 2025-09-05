Retragere surprinzătoare pentru Emma Răducanu. Decizia care i-a dezamăgit pe fanii britanici

Emma Răducanu nu va reprezenta Marea Britanie la Billie Jean King Cup Finals, care va avea loc între 16 și 21 septembrie. Sportiva cu origini româno-britanice s-a hotărât pe ultima sută de metri, spre suprinderea fanilor.

Jucătoarea de tenis a primit un wild card și va participa la Korea Open, competiție ce se va desfășura la Seul. Decizia Emmei Răducanu a venit la scurt timp după ce ITF a mutat turneul de la Shenzhen, cu două luni mai devreme, pentru a atrage un număr mai mare de jucătoare de top.

Tânăra în vârstă de 22 de ani a lipsit și în aprilie de la meciurile de calificare. A preferat să se concentreze pe antrenamente alături de fostul ei antrenor, Mark Petchey, în Los Angeles.

Absența sa reprezintă o pierdere importantă pentru echipa Marii Britanii, mai ales că, la ediția de anul trecut de la Malaga, și-a trecut în cont toate cele trei meciuri de simplu și a condus echipa până în semifinale.

Participarea la Seoul, esențială

La turneul de la Shenzhen, Marea Britanie va începe competiția pe 18 septembrie, în fața Japoniei. Lotul îi va include pe Katie Boulter, Sonay Kartal și Jodie Burrage, urmând ca două jucătoare suplimentare să fie anunțate ulterior.

Miza din Seul este foarte importantă. Emma Răducanu trebuie să apere punctele obținute anul trecut, când a ajuns în sferturi, și își propune să urce în primele 32 de jucătoare din lume, pentru a prinde statutul de cap de serie la Australian Open.

Emma Răducanu, din nou alături de Carlos Alcaraz

Pe 7 decembrie, britanica și jucătorul spaniol (22 de ani) vor fi printre vedetele unui turneu demonstrativ ce va avea loc în New Jersey. Emma se va duela cu Amanda Anisimova, finalistă la US Open, în timp ce Carlitos îi va înfrunta pe Frances Tiafoe.