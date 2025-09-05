search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Retragere surprinzătoare pentru Emma Răducanu. Decizia care i-a dezamăgit pe fanii britanici

0
0
Publicat:

Emma Răducanu nu va reprezenta Marea Britanie la Billie Jean King Cup Finals, care va avea loc între 16 și 21 septembrie. Sportiva cu origini româno-britanice s-a hotărât pe ultima sută de metri, spre suprinderea fanilor.

Emma Răducanu s-a retras de la Billie Jean Cup Foto/Arhivele Adevărul
Emma Răducanu s-a retras de la Billie Jean Cup Foto/Arhivele Adevărul

Jucătoarea de tenis a primit un wild card și va participa la Korea Open, competiție ce se va desfășura la Seul. Decizia Emmei Răducanu a venit la scurt timp după ce ITF a mutat turneul de la Shenzhen, cu două luni mai devreme, pentru a atrage un număr mai mare de jucătoare de top.

Tânăra în vârstă de 22 de ani a lipsit și în aprilie de la meciurile de calificare. A preferat să se concentreze pe antrenamente alături de fostul ei antrenor, Mark Petchey, în Los Angeles.

Absența sa reprezintă o pierdere importantă pentru echipa Marii Britanii, mai ales că, la ediția de anul trecut de la Malaga, și-a trecut în cont toate cele trei meciuri de simplu și a condus echipa până în semifinale. 

Participarea la Seoul, esențială

La turneul de la Shenzhen, Marea Britanie va începe competiția pe 18 septembrie, în fața Japoniei. Lotul îi va include pe Katie Boulter, Sonay Kartal și Jodie Burrage, urmând ca două jucătoare suplimentare să fie anunțate ulterior.

Miza din Seul este foarte importantă. Emma Răducanu trebuie să apere punctele obținute anul trecut, când a ajuns în sferturi, și își propune să urce în primele 32 de jucătoare din lume, pentru a prinde statutul de cap de serie la Australian Open.

Emma Răducanu, din nou alături de Carlos Alcaraz

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz se vor întalni, din nou, în New Jersey Foto/Twitter
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz se vor întalni, din nou, în New Jersey Foto/Twitter

Pe 7 decembrie, britanica și jucătorul spaniol (22 de ani) vor fi printre vedetele unui turneu demonstrativ ce va avea loc în New Jersey. Emma se va duela cu Amanda Anisimova, finalistă la US Open, în timp ce Carlitos îi va înfrunta pe Frances Tiafoe.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
Proiectul de impozitare auto, contestat de producătorii și importatorii de automobile
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Ce venit trebuie să ai pentru a primi sprijin financiar la energie electrică în 2025. Noile condiții
playtech.ro
image
De ce nu a mai fost Louis Munteanu titular în România – Canada. Mircea Lucescu, schimbare de ultim moment. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
ANAF explică noile reglementări. Toată lumea va plăti la fel
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?