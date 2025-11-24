Emma Răducanu încearcă să scape de sub papucul tatălui său român. Pe posibilul iubit al jucătoarei îl cheamă Coman

Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA), jucătoarea de tenis din Marea Britanie cu origini românești, a vorbit despre relația pe care o are cu părinții săi. Tatăl Emmei Răducanu este din România, iar mama sa e originară din China. Cu toții locuiesc, însă, în Anglia.

Tatăl fostei câștigătoare de la US Open se numește Ian Raducanu. Românul stabilit în Marea Britanie și-a schimbat numele, după ce în certificatul de naștere a fost Ion Răducanu.

Mama sportivei se numește Renee, fiind născută în Shenyang, China, și lucrează în domeniul finanțelor. Familia locuiește într-un cartie liniștit, din sud-stul Londrei, zona Bromley, Kent.

Emma Răducanu a dat de înțeles că are o relație complicată cu părinții săi, care ar încerca să-i controleze viața și unele decizii. Ea dă de înțeles că a scăpat din „chingile” lor.

„Sunt atât de insistenți. Când eram mai mică, și mai mult. Acum sunt într-un punct în care îmi spun ce cred că e mai bine, dar își dau seama, în cele din urmă, că cu cât insistă mai mult, cu atât o să opun mai multă rezistență.

Am văzut oameni foarte buni, cu care jucam la juniori, care aveau părinți mult mai permisivi și care spuneau: „E OK dacă ai pierdut”. Iar acei jucători nu mai joacă tenis acum, deci nu îi învinovățesc pe părinții mei pentru asta.

Părinții mei erau total împotrivă iubiților, deoarece interferau cu antrenamentele. Când eram mai mică, nici măcar nu aveam voie să ies cu prietenele mele”, a spus Emma Răducanu, pentru Express.

Relație cu Jack Coman?

Emma, cuplată de bârfe cu Carlos Alcaraz în trecut, a distribuit mai multe fotografii pe rețelele sociale, iar în unele dintre ele apare și un bărbat. Este vorba despre Jack Coman, care a fost văzut alături de jucătoarea de tenis în timp ce aceasta părăsea apartamentul ei din sud-vestul Londrei, weekendul trecut.

De asemenea, el a stat în spatele sportivei la meciul de rugby Anglia - Noua Zeelandă 33-19, pe Twickenham. Emma Răducanu a alimentat speculațiile conform cărora tânărul ar fi noul ei iubit, scrie Tennis World USA.

Conform britanicilor de la The Sun, Jack Coman este un tânăr din Noua Zeelandă, care lucrează în domeniul financiar.