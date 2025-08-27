search
Miercuri, 27 August 2025
Emma Răducanu, revelația zilei la US Open. Jucătoarea româno-britanică își depășește propriile recorduri

Publicat:

Emma Răducanu (36 WTA), jucătoare de tenis în vârstă de 22 de ani, a fost sportiva zilei pe Flusching Meadows. Britanica a reușit să se califice în cel de-al treilea tur la US Open, după ce s-a impus în fața jucătoarei de tenis cu origini indoneze, Janice Tjen (149 WTA), cu scorul de 6-2, 6-1.

Emma Raducanu (EPA) jpg

În urma acestei victorii, Emma a ajuns la un palmares de 9 succese și 2 înfrângeri la ultimul turneu de Grand Slam al sezonului, dintre care șapte au fost obținute în 2021, anul în care și-a adjudecat singurul titlu al carierei.

Răducanua început, de curând, o nouă colaborare cu tehnicianul Francisco Roig, fostul antrenor al legendarului Rafael Nadal, iar învățăturile acestuia se reflectă, deja, în jocul tinerei sportive. Emma s-a calificat pentru prima dată în turul trei la US Open, de la câștigarea titlului în anul 2021.

6 - Emma Raducanu has dropped just six games to reach the third round of the Women's Singles at the US Open 2025, it is the fewest games she has dropped to reach the third round of a Major during her career. Quick. #USOpen | @usopen @WTA pic.twitter.com/U8fUB3mcXc

— OptaAce (@OptaAce) August 27, 2025

Emma Răducanu, performnață unică în carieră

Calificarea Emmei Răducanu în turul 3 la US Open 2025 s-a produs după un parcurs impecabil, în care a cedat numai șase game-uri, cel mai redus număr din întreaga ei carieră într-un Grand Slam până la această fază.

Britanica urmează să afle cine îi va fi adversară în următoarea fază, câștigătoarea din duelul Rybakina - Valentova.

„Janice e o adversară foarte periculoasă, am avut ceva emoții la început, nu a fost așa de simplu precum a părut. A fost o atmosferă plăcută, așa că vă mulțumesc tuturor. E un sentiment plăcut să câștig, am jucat bine și de abia aștept turul următor.

Mă simt mai solidă în ultimele săptămâni, am un antrenor nou, sunt mulțumită de echipa mea și fac totul pentru a avea rezultate cât mai bune. Resimt presiunea, dar o folosesc pe cât de mult pot!", a transmis Emma, la interviul de pe teren.

loading Se încarcă comentariile...
