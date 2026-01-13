A murit antrenorul care i-a dat porecla „Zizou” lui Zidane. A avut o relație cu o moștenitoare bogată

Rolland Courbis, fost antrenor francez, a murit la vârsta de 72 de ani. În 1992, l-a adus pe Zinedine Zidane (53 de ani) la Bordeaux. A fost primul care a crezut în el și i-a dezvoltat talentul.

„Se vedea că va fi grozav”, îl descria Roland Courbis pe Zinedine Zidane, pe care l-a poreclit „Zizou”. El a fost primul care l-a numit așa, la Bordeaux, în 1992, și a fost cel care l-a adus acolo.

Fost fotbalist și antrenor, Courbis a fost o figură carismatică a fotbalului francez, care a devenit ulterior un comentator proeminent. Familia lui a fost cea care i-a anunțat dispariția. Ca fundaș, a făcut parte din echipa Marsiliei care a câștigat campionatul și Cupa Franței în 1972, înainte de a se întoarce la acest club, la sfârșitul anilor 1990, ca antrenor.

De-a lungul carierei, a câștigat, de asemenea, două titluri și o Cupă a Franței cu Monaco. Ca antrenor, a jucat într-o serie de perioade în Franța și Algeria: Bordeaux, Lens, Montpellier și USM Algiers. În anii 1980, Courbis a avut o relație cu Ljuba Rizzoli, o moștenitoare bogată și văduvă a antreprenorului Andrea Rizzoli.

„Zizou” și-a amintit de regretatul antrenor pe rețelele de socializare: „Tocmai am aflat că Rolland a decedat. Sunt trist, foarte emoționat... A însemnat mult pentru mine ca antrenor și la nivel uman”.