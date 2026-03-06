Mitul Zidane, distrus de Gareth Bale. Antrenorul care a câștigat de trei ori Liga Campionilor cu Real „nu făcea mai nimic”

Unul dintre cei mai mari jucători galezi din istorie, Gareth Bale a făcut o serie de dezvăluiri din vestiarul lui Real Madrid, club la care a jucat timp de 8 ani. Britanicul a povestit cum decurgeau ședințele de pregătire sub comanda lui Zinedine Zidane, cum s-a înțeles cu Cristiano Ronaldo, dar și cine era șeful vestiarului „galacticilor”.

Zinedine Zidane a câștigat Liga Campionilor cu Real Madrid în 3 sezoane la rând, după care s-a retras în glorie și nu a mai acceptat vreun contract de 5 ani. Mitul francezului a fost însă desființat de Gareth Bale, în cadrul podcastului The Overlap, găzduit de Gary Neville, Paul Scholes, Jill Scott, Roy Keane și Ian Wright. „Nu făceam prea multă pregătire tactică. Când te uiți la echipă, în acea perioadă, ai putea spune că aproape toți erau cei mai buni pe postul respectiv, cu una sau două excepții. E ceva de genul: ar trebui să meargă de la sine. Dacă sunteți jucători buni, ar trebui să puteți juca bine împreună. Și, evident, fiind un jucător bun, știi ce pot face ceilalți și ce nu.

Tactică, doar la meciurile mari

Zidane nu făcea mare lucru. Pur și simplu era echipa... Cele mai multe tactici pe care le pregăteam erau atunci când știai că urmează un meci cu Barcelona sau Bayern; atunci făceai puțină tactică. În rest, era ceva minim, doar antrenamentul obișnuit: joc de posesie, porți mici, terminam cu un meci, șuturi la poartă și plecai. Iar înainte de meciurile mari, făceai 15 minute de tactică pe așezarea defensivă, mai degrabă decât pe atac, și asta era tot.

Zizou a antrenat în carieră doar pe Real Madrid. În sezonul 2013/2014 a fost secund la echipa mare, între 2014 și 2016 a fost la formația B a clubului, apoi i-a pregătit ca principal pe seniori, în două mandate, 2016-2018 și 2019-2021

Se băga la joc, da (n.r. antrenorul Zinedine Zidane). Doamne, m-a «secerat» de câteva ori! Era secund în primul meu sezon cu Carlo (n.r. Ancelotti). Atunci intra mai des la joc, era puțin mai tânăr și... pur și simplu... atingerea aceea... Picioarele lui erau ca spaghetele și gelatina la un loc, iar mingea asculta de el. Era, evident, puțin mai lent, dar nu părea deloc deplasat pe teren. Principalul lui atu era respectul pe care îl emana prin prisma a ceea ce fusese ca jucător; oamenii respectau asta și trăgeau tare.

Carlo Ancelotti îi ținea pe toți uniți

Dar Carlo, la capitolul man management, era cel mai bun. Când avea nevoie de tine, îți spunea doar atât: «Trebuie să fii gata». Și pur și simplu erai gata. Avea această abilitate uluitoare de a-i ține pe toți uniți, fericiți și dornici să dea totul pe teren. La Madrid nu trebuie să fii un mare strateg, trebuie doar să știi să gestionezi acest grup de jucători și să-i lași să facă ceea ce știu ei mai bine. Desigur, sunt câteva aspecte tactice pe care le aplică, dar nu sunt atât de multe, nici nu e nevoie să fie”.

Carlo Ancelotti a câștigat de trei ori Liga Campionilor cu Real, în 2014, 2022 și 2024. Zinedine Zidane a făcut-o în 2016, 2017 și 2018

Referindu-se apoi la el, Gareth Bale a recunoscut că putea face mai mult la Real Madrid, dar felul său de a fi i-a tăiat din strălucire.recunoaște: „Mulți jucători merg la Real Madrid și dau de toată această fascinație. Eu nu am fost niciodată așa; pur și simplu voiam să merg acolo, să joc fotbal și să mă întorc acasă. În mod clar, nu a fost suficient. Nu mi-am dorit niciodată să dau interviuri, deși uneori trebuia să o fac. Nu mi-am dorit niciodată acest tip de... circ care vine la pachet cu statutul de jucător. Voiam doar să joc fotbal, să merg acasă și să fiu alături de familia mea.

Încăpățânarea nu l-a făcut să strălucească

Probabil că nu este suficient pentru suporteri, care vor să te cunoască, vor să-ți vadă personalitatea, vor acea doză de ego. Eu nu am fost niciodată așa. Am fost foarte încăpățânat, am refuzat să mă schimb. Au fost și alte lucruri la care am ținut cu încăpățânare și, dacă aș fi jucat acest joc puțin mai bine, probabil că aș fi fost mai puțin vizat de presă și de fani. Dar am rămas fidel mie însumi, nu m-am schimbat și, într-un fel, sunt mândru de acest lucru”, a mai spus Gareth Bale.

Fostul internațional galez, ajuns la 36 de ani, a dezvăluit și relațiile dintre marile vedete ale lui Real Madrid. „În general, toată lumea se înțelegea foarte bine în vestiar. Nu am avut niciodată probleme, m-am înțeles excelent cu Karim (n.r. Benzema). Era foarte liniștit și stătea mai mult cu Varane, ei erau băieții francezi. Era genul care își vedea de treaba lui, dar nu am avut nicio ceartă, nicio neînțelegere. Am jucat bine împreună; eu și Cristiano (n.r. Ronaldo) eram pe flancuri, probabil cu ceva mai mult spectacol. El era cel care lega totul, punctul central. Totul părea să funcționeze foarte bine împreună.

Legat de Cristiano, au fost câteva momente când l-am văzut dând nervos din brațe pentru că ratasem singur cu portarul și poate aș fi putut să-i pasez. Dar asta este ambiția lui, motivația lui, el pur și simplu vrea să marcheze. Nu doar un gol, ci trei, patru, cinci pe meci, dacă poate”, a afirmat galezul, care a completat că Sergio Ramos era liderul vestiarului: „Cristiano avea egoul său și era un lider în felul lui, prin prisma jucătorului care este, dar în ceea ce privește liderul echipei, acesta era clar Ramos”.