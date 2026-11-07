Rapid n-a putut câștiga la Ovidiu, „U” Cluj s-a împiedicat la Miercurea Ciuc

Primele două partide programate astăzi, în runda cu numărul 15 din Superliga la fotbal, s-au încheiat la egalitate. La Miercurea Ciuc, „U” Cluj n-a reușit să se impună (0-0) pe terenul ultimei clasate, Csikszereda, iar la Ovidiu, Rapid a scos o remiză albă cu Farul (1-1).

Constănțenii i-au ținut în șah pe giuleșteni, care n-au putut câștiga la Ovidiu Foto: Sportpictures

Formația bucureșteană a deschis scorul prin Vladan Bubanja (min. 32), cu un şut deviat din careu. Farul a jucat mai bine după pauză, când a avut o ocazie mare prin David Alibec (min. 48) și a egalat prin Răzvan Tănasă (min. 53), după o deviere nefericită a lui Sheriff Sinyan.

Constănţenii rămâne neînvinşi pe teren propriu în acest sezon, cu cinci victorii şi două remize. Rapid are o singură victorie în ultimele trei etape.

În primul meci al zilei de astăzi din ultima etapă a Superligii la fotbal, Universitatea Cluj a terminat la egalitate, 0-0, în deplasarem, cu gruparea FK Csikszereda, ultima clasată în Superligă. Pentru Cristiano Bergodi, acesta a fost meciul 300 în campionatul României.

Oaspeții au marcat în minutul 63, prin Marius Ştefănescu, însă golul n-a fost validat de arbitru după consultarea VAR din cauza unui ofsaid. Gazdele au fost aproape de gol în minutul 26, când Gabriel Lima a trimis mingea puţin pe lângă poartă. Acelaşi jucător n-a nimenit spațiul porții nici în minutul 53, dintr-o poziţie foarte bună. Clujeanii au fost aproape de gol în minutul 90, însă Jug Stanojev a ratat din poziţie foarte bună.

Bergodi a fost nemulțumit de rezultat

În urma acestei remize albe, „U” Cluj a ratat ocazia de a reveni pe locul 4 în clasament. Acest semieșec l-a nemulțumit pe Cristiano Bergodi, care a declarat la Digi Sport: „E un rezultat care mă face trist. În prima repriză nu am făcut meciul pe care trebuia să-l facem. Nu am avut ritm bun. După pauză, a fost mai ok. Asta este! Am pierdut două puncte”.

Italianul s-a referit și la adversar: „Csikszereda e diferită de acum o lună, două. Acum când a venit Valentin Suciu. E mai agresivă, altfel. Trebuia să facem mai multe, dar asta este”.

Fără să scuze acest semieșec, Bergodi a vorbit și despre problemele de efectiv cu care s-a confruntat: „Avem și mai mulți jucători accidentați, a trebuit să experimentez mai mult, cu Friday la mijloc. Fundașii centrali la fel. Jovo Lukic a jucat cu niște probleme. După pauză, să revină și ceilalți jucători. Nu am ce reproșa jucătorilor”, a concluzionat tehnicianul italian.

A fost meciul 300 pentru Cristiano Bergodi în Superligă, italianul devenind primul antrenor străin care atinge această bornă. „Mulțumesc tuturor!”, a transmis italianul, care a primit și de la Csikszereda, și de la „U” Cluj câte un tricou personalizat, și de la FR de Fotbal o plachetă.

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Bergodi a primit un tricou al formației clujene cu numele său pe spate Foto: Sportpictures

Născut la Bracciano, Lazio, în 14 octombrie 1964, Bergodi a jucat fotbal ca fundaș central la Pescara, Lazio, Padova și Sliema Wanderers. Peninsularul a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc în urmă cu 21 de ani, în 19 noiembrie 2005, la meciul Pandurii Tg. Jiu - FC Naţional 1-1. Pe lângă gruparea din Cotroceni, pe care a antrenat-o în 2005 și 2006, respectiv pe „U” Cluj, la care se află din 2025, Bergodi a mai condus în campionatul României pe CFR Cluj (2006/2007), Rapid (2007 și 2015), Politehnica Iaşi (2009), FCSB (2009), ASA Tg. Mureş (2015), FC Voluntari (2018-2020), Universitatea Craiova (2020) și Sepsi OSK (2021-2023).

Superliga

Etapa a 15-a

Vineri

UTA Arad – Petrolul Ploiești........................0-1

FC Argeș – Dinamo...................................2-1

Sâmbătă

Csikszereda – „U” Cluj................................0-0

Farul Constanța – Rapid...............................1-1

FCSB – Corvinul Hunedoara........................20.30

Duminică

Sepsi – FC Voluntari......................................16.00

CFR Cluj – Universitatea Craiova.................19.00

Luni

FC Botoșani – Oțelul Galați...........................20.00

Clasament

1. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33

2. Craiova 14 10 2 2 34-10 32

3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31

4. Petrolul 15 8 3 4 20-18 27

5. „U“ Cluj 15 8 2 5 26-20 26

6. Farul 15 6 6 3 24-22 24

7. FCSB 14 6 3 5 20-20 21

8. Corvinul 14 5 4 5 16-16 19

9. CFR 14 5 3 6 20-21 18

10. UTA 15 5 3 7 16-20 18

11. FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15

12. Sepsi 14 3 6 5 9-19 15

13. Botoșani 14 3 5 6 18-19 14

14. Oțelul 14 2 6 6 16-22 12

15. FC Voluntari 14 2 2 10 14-30 8

16. Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.