 Rapid n-a putut câștiga la Ovidiu, „U” Cluj s-a împiedicat la Miercurea Ciuc | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 7 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Rapid n-a putut câștiga la Ovidiu, „U” Cluj s-a împiedicat la Miercurea Ciuc

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Primele două partide programate astăzi, în runda cu numărul 15 din Superliga la fotbal, s-au încheiat la egalitate. La Miercurea Ciuc, „U” Cluj n-a reușit să se impună (0-0) pe terenul ultimei clasate, Csikszereda, iar la Ovidiu, Rapid a scos o remiză albă cu Farul (1-1).

Constănțenii i-au ținut în șah pe giuleșteni, care n-au putut câștiga la Ovidiu
Constănțenii i-au ținut în șah pe giuleșteni, care n-au putut câștiga la Ovidiu Foto: Sportpictures

Formația bucureșteană a deschis scorul prin Vladan Bubanja (min. 32), cu un şut deviat din careu. Farul a jucat mai bine după pauză, când a avut o ocazie mare prin David Alibec (min. 48) și a egalat prin Răzvan Tănasă (min. 53), după o deviere nefericită a lui Sheriff Sinyan.

Constănţenii rămâne neînvinşi pe teren propriu în acest sezon, cu cinci victorii şi două remize. Rapid are o singură victorie în ultimele trei etape.

În primul meci al zilei de astăzi din ultima etapă a Superligii la fotbal, Universitatea Cluj a terminat la egalitate, 0-0, în deplasarem, cu gruparea FK Csikszereda, ultima clasată în Superligă. Pentru Cristiano Bergodi, acesta a fost meciul 300 în campionatul României.

Oaspeții au marcat în minutul 63, prin Marius Ştefănescu, însă golul n-a fost validat de arbitru după consultarea VAR din cauza unui ofsaid. Gazdele au fost aproape de gol în minutul 26, când Gabriel Lima a trimis mingea puţin pe lângă poartă. Acelaşi jucător n-a nimenit spațiul porții nici în minutul 53, dintr-o poziţie foarte bună. Clujeanii au fost aproape de gol în minutul 90, însă Jug Stanojev a ratat din poziţie foarte bună.

Bergodi a fost nemulțumit de rezultat

În urma acestei remize albe, „U” Cluj a ratat ocazia de a reveni pe locul 4 în clasament. Acest semieșec l-a nemulțumit pe Cristiano Bergodi, care a declarat la Digi Sport: „E un rezultat care mă face trist. În prima repriză nu am făcut meciul pe care trebuia să-l facem. Nu am avut ritm bun. După pauză, a fost mai ok. Asta este! Am pierdut două puncte”.

Italianul s-a referit și la adversar: „Csikszereda e diferită de acum o lună, două. Acum când a venit Valentin Suciu. E mai agresivă, altfel. Trebuia să facem mai multe, dar asta este”.

Fără să scuze acest semieșec, Bergodi a vorbit și despre problemele de efectiv cu care s-a confruntat: „Avem și mai mulți jucători accidentați, a trebuit să experimentez mai mult, cu Friday la mijloc. Fundașii centrali la fel. Jovo Lukic a jucat cu niște probleme. După pauză, să revină și ceilalți jucători. Nu am ce reproșa jucătorilor”, a concluzionat tehnicianul italian.

A fost meciul 300 pentru Cristiano Bergodi în Superligă, italianul devenind primul antrenor străin care atinge această bornă. „Mulțumesc tuturor!”, a transmis italianul, care a primit și de la Csikszereda, și de la „U” Cluj câte un tricou personalizat, și de la FR de Fotbal o plachetă.

După eșecul cu „U”, Șumudică spune că CFR Cluj se va lupta să evite retrogradarea
Bergodi a primit un tricou al formației clujene cu numele său pe spate
Bergodi a primit un tricou al formației clujene cu numele său pe spate Foto: Sportpictures

Născut la Bracciano, Lazio, în 14 octombrie 1964, Bergodi a jucat fotbal ca fundaș central la Pescara, Lazio, Padova și Sliema Wanderers. Peninsularul a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc în urmă cu 21 de ani, în 19 noiembrie 2005, la meciul Pandurii Tg. Jiu - FC Naţional 1-1. Pe lângă gruparea din Cotroceni, pe care a antrenat-o în 2005 și 2006, respectiv pe „U” Cluj, la care se află din 2025, Bergodi a mai condus în campionatul României pe CFR Cluj (2006/2007), Rapid (2007 și 2015), Politehnica Iaşi (2009), FCSB (2009), ASA Tg. Mureş (2015), FC Voluntari (2018-2020), Universitatea Craiova (2020) și Sepsi OSK (2021-2023).

Superliga

Etapa a 15-a

Vineri

UTA Arad – Petrolul Ploiești........................0-1

FC Argeș – Dinamo...................................2-1

Sâmbătă

Csikszereda – „U” Cluj................................0-0

Farul Constanța – Rapid...............................1-1

FCSB – Corvinul Hunedoara........................20.30

Duminică

Sepsi – FC Voluntari......................................16.00

CFR Cluj – Universitatea Craiova.................19.00

Luni

FC Botoșani – Oțelul Galați...........................20.00

Clasament

1. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33

2. Craiova 14 10 2 2 34-10 32

3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31

4. Petrolul 15 8 3 4 20-18 27

5. „U“ Cluj 15 8 2 5 26-20 26

6. Farul 15 6 6 3 24-22 24

7. FCSB 14 6 3 5 20-20 21

8. Corvinul 14 5 4 5 16-16 19

9. CFR 14 5 3 6 20-21 18

10. UTA 15 5 3 7 16-20 18

11. FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15

12. Sepsi 14 3 6 5 9-19 15

13. Botoșani 14 3 5 6 18-19 14

14. Oțelul 14 2 6 6 16-22 12

15. FC Voluntari 14 2 2 10 14-30 8

16. Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
digi24.ro
image
Cele mai frumoase sate din România pe care merită să le vizitezi toamna. Destinații pentru o escapadă departe de aglomerație
stirileprotv.ro
image
🚨 Atac armat în Polonia: Șase persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Atacatorul, un cetățean polonez, a fost rănit și este în custodia poliției. Ce mesaje au transmis premierul și președintele Poloniei
gandul.ro
image
Noua țară membră a UE! Are 630.000 de locuitori și intră PRIMA după Croația
mediafax.ro
image
„Lipsă de maturitate!”. Adrian Mutu, analiză la sânge a lui Drăguș înainte de FCSB – Corvinul
fanatik.ro
image
Nodul gigant de 15 cm rezolvat fără operație, la o pacientă de aproape 90 de ani, de dr. Ionuț Sandu, desemnat „Medicul Anului”
libertatea.ro
image
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Tatăl lui Meghan Markle riscă să-și petreacă tot restul vieții în închisoare. Ce au descoperit agenții FBI
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade
observatornews.ro
image
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
newsweek.ro
image
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
prosport.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe
playtech.ro
image
Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme” spectaculos! Cât a slăbit și cum arată în prezent
digisport.ro
image
Actrița care s-a înscris pe OnlyFans la 76 de ani. Ce conținut va publica vedeta
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Regina Întunericului trăiește în lux! Cum și-a decorat Gabriela Lucuțar apartamentul de fiţe cu negru, auriu și urne funerare
romaniatv.net
image
Pescobar s-a însurat cu iubita lui, Lavinia. Primele imagini de la nuntă Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați
click.ro
image
Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp
click.ro
image
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Ales stenar (Pietrele lui Ale) din sudul Suediei, o monumentală construcție din piatră din Epoca Fierului, cu vedere la Marea Baltică, datând din jurul anilor 600–1000 d.Hr.
Originile limbilor europene, dezvăluite de ADN-ul antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie
image
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent