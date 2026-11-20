În această seară s-a reluat întrecerea în Superliga de fotbal a României. La Ovidiu, Farul Constanţa a pierdut (2-3) cu Universitatea Cluj după ce a condus cu 2-1. În primul meci al etapei a 16-a, FC Botoșani și FC Voluntari au terminat la egalitate, 3-3.

Jovo Lukic si Nabil Aberdin își dispută balonul în meciul de la Ovidiu Foto: Sportpictures

În disputa de la malul mării, gazdele au condus de două ori, însă au suferit primul eșec pe teren propriu în acest campionat (după cinci victorii şi două egaluri).

Farul a deschis scorul prin Denis Alibec (min. 23), care a finalizat cu o lovitură de cap centrarea lui Cristian Ganea. „U” a egalat prin Jovo Lukic (min. 37), după o gafă a marocanului Nabil Aberdin. Acesta a avut şansa de a înscris, însă mingea expediată de acesta a fost apărată de portarul Ştefan Lefter (min. 44).

În partea a doua a meciului, Farul a trecut din nou în avantaj, prin golul lui Eduard Radaslavescu (min. 68), care a înscris cu un şut de la 20 de metri. Oaspeții au reuşit să întoarcă rezultatul pe final, prin golurile semnate de Issouf Macalou (min. 79), care a trimis în poartă cu o lovitură de cap la centrarea lui Dino Mikanovic, şi de Florent Poulolo (min. 87), care a deviat şutul imprecis al lui Oucasse Mendy.

Marius Ştefănescu („U”) a bifat cu această ocazie meciul cu numărul 200 în Superliga României, competiţie în care a marcat de 35 de ori şi a oferit 21 de pase decisive.

A fost şi un duel între tehnicienii activi cu cele mai multe meciuri în competiţia elită a României, potrivit LPF: Ioan Ovidiu Sabău - 346 de jocuri, respectiv Cristiano Bergodi - 301 de partide. De asemenea, antrenorul Farului este fostul tehnician al lui „U”, totodată echipa care l-a lansat în fotbalul mare.

Meci cu șase goluri la Botoșani, FC Voluntari a egalat de la 0-3

În prima partidă a rundei, FC Botoşani şi FC Voluntari au terminat la egalitate, 3-3 (2-0). Gazdele au condus cu 3-0, dar ilfovenii au întors scorul în decurs de zece minute şi au obţinut un punct.

Sebastian Mailat a deschis scorul rapid (min. 4), iar oaspeţii au fost aproape de egalare prin Adrian Chică-Roşă (min. 28), care a trimis mingea în cadrul porții, după o acţiune de excepţie a lui Remus Guţea. FC Botoşani s-a desprins apoi prin golul lui Andrei Dumiter (min. 28), angajat în careu de De Vega.

Hervin Ongenda si Lovro Cvek urmăresc balonul Foto: Sportpictures

Petrolul și „U” Cluj au câștigat în deplasare și s-au apropiat de grupul din fruntea Superligii

FC Voluntari a primit penalty în min. 38, pentru un presupus fault al lui Zoran Mitrov la George Merloi, însă lovitura de pedeapsă a fost anulată de arbitrajul video. În finalul primei reprize, Mailat a ratat incredibil din marginea careului mic (min. 45+2). Mitrov a marcat al treilea gol al gazdelor (min. 53), din centrarea lui Elvis Ilaş.

În partea a doua a confruntării s-a produs revenirea ilfovenilor. Merloi (min. 65) a înscris cu un şut la vinclu din colţul careului mare. Chică-Roşă (min. 71) a redus diferența după ce mingea trimisă de Merloi fusese deviată în bară. Egalarea a fost adusă în min. 74, de Nuno Rodrigues, care a încercat să centreze, însă a lovit mingea greşit, această ducându-se la colţul scurt, în timp ce portarul Anestis ieşire pe centrare.

La FC Voluntari a jucat din min. 77 fundaşul Alexandru Gîţ, revenit pe gazon după o accidentare gravă suferită în aprilie. Pe de altă parte, Zoran Mitrov a bifat meciul cu numărul 100 în Superliga României, competiţie în care a marcat de 15 ori şi a oferit 13 pase decisive.

Superliga

Etapa a 16-a

Vineri

FC Botoșani – FC Voluntari........................3-3

FC Farul – „U” Cluj......................................2-3

Sâmbătă

Csikszereda – Corvinul................................15.00

CFR Cluj – Oțelul Galați..............................17.30

Dinamo – Petrolul Ploiești............................20.30

Duminică

UTA Arad – Universitatea Craiova.................17.30

FC Argeș - FCSB.............................................20.30

Luni

Sepsi - Rapid..................................................20.00

Clasament

1. Craiova 15 10 3 2 34-10 33

2. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33

3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31

4. „U“ Cluj 16 9 2 5 29-22 29

5. Petrolul 15 8 3 4 20-18 27

6. Farul 16 6 6 4 26-25 24

7. Corvinul 15 6 4 5 17-16 22

8. FCSB 15 6 3 6 20-21 21

9. CFR 15 5 4 6 20-21 19

10. UTA 15 5 3 7 16-20 18

11. Sepsi 15 4 6 5 11-20 18

12. Botoșani 16 3 7 6 22-23 16

13. FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15

14. Oțelul 15 2 7 6 17-23 13

15. FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9

16. Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.