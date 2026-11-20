Meci nebun la Ovidiu, „U” Cluj a câștigat în fața Farului și a urcat pe locul 4
În această seară s-a reluat întrecerea în Superliga de fotbal a României. La Ovidiu, Farul Constanţa a pierdut (2-3) cu Universitatea Cluj după ce a condus cu 2-1. În primul meci al etapei a 16-a, FC Botoșani și FC Voluntari au terminat la egalitate, 3-3.
În disputa de la malul mării, gazdele au condus de două ori, însă au suferit primul eșec pe teren propriu în acest campionat (după cinci victorii şi două egaluri).
Farul a deschis scorul prin Denis Alibec (min. 23), care a finalizat cu o lovitură de cap centrarea lui Cristian Ganea. „U” a egalat prin Jovo Lukic (min. 37), după o gafă a marocanului Nabil Aberdin. Acesta a avut şansa de a înscris, însă mingea expediată de acesta a fost apărată de portarul Ştefan Lefter (min. 44).
În partea a doua a meciului, Farul a trecut din nou în avantaj, prin golul lui Eduard Radaslavescu (min. 68), care a înscris cu un şut de la 20 de metri. Oaspeții au reuşit să întoarcă rezultatul pe final, prin golurile semnate de Issouf Macalou (min. 79), care a trimis în poartă cu o lovitură de cap la centrarea lui Dino Mikanovic, şi de Florent Poulolo (min. 87), care a deviat şutul imprecis al lui Oucasse Mendy.
Marius Ştefănescu („U”) a bifat cu această ocazie meciul cu numărul 200 în Superliga României, competiţie în care a marcat de 35 de ori şi a oferit 21 de pase decisive.
A fost şi un duel între tehnicienii activi cu cele mai multe meciuri în competiţia elită a României, potrivit LPF: Ioan Ovidiu Sabău - 346 de jocuri, respectiv Cristiano Bergodi - 301 de partide. De asemenea, antrenorul Farului este fostul tehnician al lui „U”, totodată echipa care l-a lansat în fotbalul mare.
Meci cu șase goluri la Botoșani, FC Voluntari a egalat de la 0-3
În prima partidă a rundei, FC Botoşani şi FC Voluntari au terminat la egalitate, 3-3 (2-0). Gazdele au condus cu 3-0, dar ilfovenii au întors scorul în decurs de zece minute şi au obţinut un punct.
Sebastian Mailat a deschis scorul rapid (min. 4), iar oaspeţii au fost aproape de egalare prin Adrian Chică-Roşă (min. 28), care a trimis mingea în cadrul porții, după o acţiune de excepţie a lui Remus Guţea. FC Botoşani s-a desprins apoi prin golul lui Andrei Dumiter (min. 28), angajat în careu de De Vega.
FC Voluntari a primit penalty în min. 38, pentru un presupus fault al lui Zoran Mitrov la George Merloi, însă lovitura de pedeapsă a fost anulată de arbitrajul video. În finalul primei reprize, Mailat a ratat incredibil din marginea careului mic (min. 45+2). Mitrov a marcat al treilea gol al gazdelor (min. 53), din centrarea lui Elvis Ilaş.
În partea a doua a confruntării s-a produs revenirea ilfovenilor. Merloi (min. 65) a înscris cu un şut la vinclu din colţul careului mare. Chică-Roşă (min. 71) a redus diferența după ce mingea trimisă de Merloi fusese deviată în bară. Egalarea a fost adusă în min. 74, de Nuno Rodrigues, care a încercat să centreze, însă a lovit mingea greşit, această ducându-se la colţul scurt, în timp ce portarul Anestis ieşire pe centrare.
La FC Voluntari a jucat din min. 77 fundaşul Alexandru Gîţ, revenit pe gazon după o accidentare gravă suferită în aprilie. Pe de altă parte, Zoran Mitrov a bifat meciul cu numărul 100 în Superliga României, competiţie în care a marcat de 15 ori şi a oferit 13 pase decisive.
Superliga
Etapa a 16-a
Vineri
FC Botoșani – FC Voluntari........................3-3
FC Farul – „U” Cluj......................................2-3
Sâmbătă
Csikszereda – Corvinul................................15.00
CFR Cluj – Oțelul Galați..............................17.30
Dinamo – Petrolul Ploiești............................20.30
Duminică
UTA Arad – Universitatea Craiova.................17.30
FC Argeș - FCSB.............................................20.30
Luni
Sepsi - Rapid..................................................20.00
Clasament
1. Craiova 15 10 3 2 34-10 33
2. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33
3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31
4. „U“ Cluj 16 9 2 5 29-22 29
5. Petrolul 15 8 3 4 20-18 27
6. Farul 16 6 6 4 26-25 24
7. Corvinul 15 6 4 5 17-16 22
8. FCSB 15 6 3 6 20-21 21
9. CFR 15 5 4 6 20-21 19
10. UTA 15 5 3 7 16-20 18
11. Sepsi 15 4 6 5 11-20 18
12. Botoșani 16 3 7 6 22-23 16
13. FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15
14. Oțelul 15 2 7 6 17-23 13
15. FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9
16. Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6
# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.
# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.
# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.