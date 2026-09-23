Francez condamnat pentru spionaj în Azerbaidjan a fost grațiat de președinte și urmează să fie eliberat

Cetățeanul francez Martin Ryan, aflat în detenție în Azerbaidjan din decembrie 2023, a fost grațiat miercuri de președintele Ilham Aliev. Decizia survine la scurt timp după ridicarea sancțiunilor europene impuse oligarhului rus Alicher Ousmanov, măsură susținută de Paris.

Președintele Ilham Aliev a grațiat 20 de persoane Foto: EPA EFE

Potrivit decretului prezidențial publicat la Baku, Ryan se numără printre cele 20 persoane eliberate, fiind singurul francez inclus pe listă, relatează publicația Le Parisien.

Surse diplomatice de la Bruxelles afirmă că Franța a făcut presiuni asupra statelor membre ale Uniunii Europene pentru a obține anularea sancțiunilor împotriva lui Ousmanov, în cadrul unui acord mai amplu privind eliberarea unor cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan.

Martin Ryan a fost condamnat în apel, în iulie 2025, la zece ani de închisoare pentru spionaj. Autoritățile din Azerbaidjan l-au acuzat că ar fi fost recrutat de membri ai Direcției Generale de Securitate Externă (DGSE) aflați la ambasada Franței din Baku, ulterior expulzați.

Potrivit dosarului, francezul ar fi avut misiunea de a obține informații sensibile despre relațiile Azerbaidjanului cu Turcia, Iran, Pakistan, Algeria și Somalia, precum și date privind livrări de armament, companii cu legături rusești și chineze sau chestiuni strategice din regiunea Karabakh.

În fața instanței, Ryan a respins acuzațiile, susținând că singura sa greșeală a fost contactul cu angajați ai ambasadei franceze, fără a informa autoritățile azere.

Decretul de grațiere include și patru cetățeni străini: un rus, un pakistanez și doi cetățeni turci. Anass Derraz, un alt francez, rămâne în detenție în Azerbaidjan, după ce a fost condamnat în 2025 la 12 ani de închisoare într-un dosar de corupție.

Relațiile dintre Paris și Baku s-au deteriorat puternic după recucerirea de către Azerbaidjan, în septembrie 2023, a regiunii Karabakh, locuită majoritar de armeni, ceea ce a provocat exodul a peste 100.000 de persoane. Azerbaidjanul a acuzat Franța de sprijin deschis pentru Armenia, în timp ce Parisul a denunțat ingerințe azere în teritoriile sale de peste mări.

În luna mai, președintele Emmanuel Macron și Ilham Aliev au discutat telefonic despre modalități de relansare a relațiilor bilaterale.