 Ce s-a întâmplat la prima vizită pe 6.803 de website-uri românești | adevarul.ro
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Ioan Mircea Pașcu, invitatul primei ediții a emisiunii „Agenda Internațională”, de la ora 19.00
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Ce s-a întâmplat la prima vizită pe 6.803 de website-uri românești

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O casetă care cere acordul pentru cookie-uri nu înseamnă neapărat că site-ul așteaptă răspunsul. O măsurătoare realizată pe 6.803 site-uri ale unor firme românești arată că, în 56% dintre cazuri, paginile au trimis date către servicii externe înainte ca vizitatorul să facă vreun clic. În 39% dintre cazuri, au fost instalate cookie-uri de urmărire înainte de acord, arată Daniel Zaharie într-o cercetare tehnico-juridică publicată pe juridice.ro.

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Foto: Unsplash

Testul a urmărit ce se întâmplă la deschiderea paginii principale, fără ca vizitatorul să apese pe „Accept”, să deruleze sau să interacționeze în alt fel cu site-ul. Cookie-urile necesare funcționării paginii nu au fost incluse în categoria celor de urmărire.

Mai mult de jumătate dintre site-uri, 54%, afișau o casetă pentru cookie-uri. Dintre aceste casete, 55% nu ofereau și posibilitatea de a refuza. Doar 18% dintre site-urile verificate cereau acordul fără să transmită date înainte de răspunsul vizitatorului.

Rezultatele descriu comportamentul tehnic al site-urilor, nu stabilesc că firmele respective au încălcat legea. Pentru o concluzie juridică trebuie analizate, între altele, scopul prelucrării datelor, informațiile oferite utilizatorului și modul concret în care funcționează fiecare serviciu.

Măsurătoarea nu provine dintr-un eșantion ales aleatoriu și nu poate fi extinsă automat la toate site-urile din România. Ea surprinde doar ce se întâmplă înainte de primul răspuns al vizitatorului, nu și comportamentul ulterior al paginii, se menționează în studiul publicat pe juridice.ro.

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