 Andrei Rațiu promite spectacol în Liga Națiunilor! Un stâlp în apărarea lui Rayo în ultima etapă din Spania | adevarul.ro
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Andrei Rațiu promite spectacol în Liga Națiunilor! Un stâlp în apărarea lui Rayo în ultima etapă din Spania

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Andrei Rațiu a avut o prestație bună în remiza dintre Rayo Vallecano și Osasuna, scor 1-1. Fundașul român a fost titular și a rămas pe teren până la final, bifând 96 de minute.

Andrei Rațiu
Andrei Rațiu Foto: Profimedia

Rațiu a primit nota 7,2 din partea Sofascore, a doua cea mai mare din echipa lui Rayo, la egalitate cu Unai Lopez. Sergio Camello, marcatorul golului formației madrilene, a fost notat cu 7,8.

Românul a avut o prestație solidă în apărare. A câștigat toate cele cinci dueluri la sol și două dintre cele trei dueluri aeriene, având și trei intervenții defensive. În plus, a avut 73 de atingeri ale mingii, a completat 30 dintre cele 40 de pase încercate și a reușit un dribling.

Osasuna a deschis scorul în minutul 16, prin Ante Budimir, care a înscris din voleu. Rayo a egalat după pauză, în minutul 51, prin Sergio Camello. Atacantul a ajuns astfel la șapte goluri în acest sezon, la fel ca Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

După partida cu Osasuna, Rațiu se va alătura lotului României la Mogoșoaia, unde va începe pregătirea pentru următoarele meciuri din Nations League.

Programul României în Liga Națiunilor

  • Suedia vs. România: 25 septembrie, ora 21.45;
  • România vs. Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie, ora 21.45;
  • Polonia vs. România: 2 octombrie, ora 21.45;
  • România vs. Suedia: 5 octombrie, ora 21.45.

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PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: DennisMAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), DariusOLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), OlimpiuMORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), IanisHAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), ValentinMIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), FlorinTĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), LouisMUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), DanielBÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), DenisDRĂGUȘ (FCSB, 28/7).  

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