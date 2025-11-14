„Dragonul” se întoarce după 9 luni de repaus. Când revine Radu Drăgușin sub tricolor: „Cu siguranță voi fi gata”

După mai bine de nouă luni de pauză forțată, Radu Drăgușin (23 de ani) a făcut primul pas spre revenirea completă.

Miercuri, 12 noiembrie, fundașul central a intrat din nou pe teren, evoluând o repriză în amicalul cu Leyton Orient, formație din liga a treia engleză. A fost primul său meci după perioada lungă de refacere provocată de ruptura de ligament încrucișat.

O zi mai târziu, joi, 13 noiembrie, Drăgușin s-a aflat în București, unde a participat la prezentarea unui mural dedicat naționalei, pictat pe un bloc din Sectorul 2.

„Mai mult ca sigur voi fi pregătit să joc la națională!”

Cu această ocazie, fundașul a spus că speră să prindă minute în partide oficiale ale lui Tottenham chiar luna aceasta, iar în luna martie își dorește să fie pregătit să revină complet și sub tricolor.

„Sunt foarte aproape de revenire. Ieri am avut primele minute (n.r. miercuri). M-am simțit foarte bine, m-am simțit din nou în elementul meu. Mai sunt ultimele detalii de pus la punct din punct de vedere fizic și mental.

Eu sper ca în această lună să fiu apt pentru a fi convocat la un meci oficial (n.r. la Tottenham). Sunt atât de încrezător și sigur pe mine încât pot juca cu mintea limpede. Asta este cel mai important. În martie cu siguranță voi fi gata, mai mult ca sigur voi fi pregătit să joc (n.r. la națională).

„Pentru asta am mers acolo. Să mă bat cu cei mai buni!”

Mă antrenez de vreo două luni cu băieții. Am vorbit cu antrenorul, cu toți din staff. Sunt foarte interesați, vor să știe când pot reveni. Am un dialog continuu cu toți de acolo. Concurență a fost din momentul în care am mers acolo în primul meu sezon. Pentru asta am mers acolo, să mă bat cu cei mai buni, să demonstrez că pot să joc acolo!”, a declarat Radu Drăgușin, conform digisport.ro.

Cel mai scump fotbalist român din istorie nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru faza grupelor Ligii Campionilor. Totuși, el ar putea fi adăugat mai târziu, pentru rundele eliminatorii, care încep iarna aceasta.

În grupa Champions League, Tottenham mai are meciuri cu PSG, Slavia Praga, Borussia Dortmund și Eintracht Frankfurt.