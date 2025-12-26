S-a hotărât! De ce nu mai merge Gigi Becali la Muntele Athos. Patronul FCSB și-a ales un alt loc special pentru rugăciune

Gigi Becali (67 de ani) a făcut un anunț surprinzător chiar în ziua de Crăciun. Omul cu banii de la FCSB decis să renunțe la pelerinajele de la Muntele Athos, preferând să se roage doar la bisericile din București.

De-a lungul anilor, Muntele Athos a fost locul său preferat pentru rugăciuni și reflecție spirituală, însă Becali mărturisește că experiența nu mai are aceeași intensitate în afara capitalei.

Plecările în provincie nu îi mai oferă trăirile și conexiunea pe care le simte în București, unde locurile pe care le frecventează îi amintesc de diferite etape ale vieții sale, de la tinerețe până la momentele în care s-a maturizat și a învățat lecții importante.

„Mă simt atât de bine în bisericile din București!”

Astfel, spiritualitatea sa s-a mutat în orașul natal, iar legătura cu bisericile din București a devenit acum centrul practicilor sale religioase.

„Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-au intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. Sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și pe care nu le știu mulți. Eu dau slavă Domnului că mi-a dat mie dar! Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc.

M-am obișnuit în anumite locuri. Când mă duc la Darvari, îmi aduc aminte din tinerețile mele, acolo am început. Eu nu mă refer la tinerețe ca vârstă, ci la tinerețea mea duhovnicească, pentru că începuturile mele au fost la Schitul Darvari.

„Mă bufnește plânsul când îmi amintesc de adolescența mea!”

Acolo am început eu să merg zi de zi, zi de zi. Acum merg o dată la două-trei săptămâni, dar în momentul în care intru acolo mă bufnește plânsul pentru că îmi aduc aminte de începuturile mele. Acolo sunt amintirile mele frumoase de la începuturi. Pe urmă m-am mutat la Plumbuita. Când intru în Plumbuita, îmi aduc aminte de locurile mele unde stăteam și mă rugam.

Și iar mă bufnește plânsul că îmi aduc aminte de adolescența mea. Și pe urmă m-am mutat la Cernica. Îmi aduc aminte de bărbăția mea, acolo am crescut. Și după aia, când ajung la Patriarhie, încep să se simtă înțelepciunea și bătrânețile mele. La Patriarhia Română este pentru mine cel mai sfânt loc de pe fața pământului!”, a spus Gigi Becali, citat de fanatik.ro.