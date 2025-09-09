Video Zi mare pentru Radu Drăgușin. Stoperul român a revenit la antrenamente

Clubul englez Tottenham a anunț pe rețelele sociale că Radu Drăgușin, 23 de ani, a revenit la antrenamente alături de echipă și de Thomas Frank, noul său antrenor.

În ultimele luni, internaționalul român s-a pregătit separat din cauza accidentării la genunchi.

Întoarcerea „Dragonului” are loc la mai bine de 8 luni de la teribila lovitură încasată. Românul nu a fost inclus pe lista UEFA de Liga Campionilor.

Alături de Drăgușin, Tottenham i-a mai lăsat în afara listei UEFA pe Mathys Tel, Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma și pe Kota Takai.

Pe Instagram, Spurs a postat și un videoclip cu prima ședință de pregătire a lui Drăgușin: „Cu un pas mai aproape... Radu s-a întors la antrenamente”.