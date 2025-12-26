Colindător bătut cu bâta pe o stradă din Huedin. Un tânăr l-a lovit fiindcă nu știa versurile unei piese

Un incident violent s-a petrecut în Ajunul Crăciunului, în orașul Huedin, județul Cluj. Un bărbat a fost rănit grav în plină stradă și lăsat inconștient, după ce a fost lovit cu o bâtă în cap de doi tineri.

Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la o persoană căzută la pământ, inconștientă. La fața locului, oamenii legii au găsit un bărbat în vârstă de 44 de ani, din județul Sălaj.

Agresiunea ar fi început de la un conflict spontan. Motivul ar fi unul halucinant: potrivit Digi24, cei trei făceau parte din același grup de colindători iar totul ar fi pornit de la faptul că victima a greșit versurile unui colind. Din această cauză, bărbatul a fost lovit în cap cu o bâtă folosită ca recuzită.

În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că un tânăr de 23 de ani, tot din județul Sălaj, l-ar fi lovit în repetate rânduri pe bărbat cu o bâtă. La agresiune ar fi participat și un minor de 17 ani, care ar fi intervenit și l-ar fi lovit, la rândul său, pe bărbatul de 44 de ani.

„În fapt, în data de 24 decembrie, în jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Fildului din orașul Huedin, se află o persoană inconștientă. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 23 de ani, din județul Sălaj, ar fi agresat un bărbat de 44 de ani, din același județ, folosind un obiect contondent, aplicându-i mai multe lovituri. De asemenea, în conflict ar fi intervenit și un minor de 17 ani, domiciliat în județul Sălaj, care ar fi exercitat acte de violență asupra aceleiași persoane vătămate”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital. Agresorul principal a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și continuă cercetările sub coordonarea Parchetului, pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Urmează să fie stabilite toate circumstanțele producerii incidentului și dispuse măsurile legale care se impun.