Industria alimentară americană, nevoită să își adapteze produsele odată cu introducerea noilor pastile de slăbit

Producătorii de alimente ambalate şi lanţurile de fast-food ar putea fi nevoiţi să îşi modifice semnificativ produsele anul viitor, pe măsură ce noile pastile de slăbit devin disponibile în ianuarie 2026.

Tot mai mulţi americani sunt aşteptaţi să încerce medicamentele sub formă de pilulă, mai accesibile ca preţ şi mai uşor de administrat decât injecţiile, scrie News.ro.

Aprobarea de luni, 22 decembrie, a pilulei Wegovy de către Novo Nordisk a dus marți la scăderea acțiunilor marilor companii alimentare.

Concurența Eli Lilly va lansa o versiune orală în 2025, iar producători precum Conagra și Nestlé resimt deja schimbarea preferințelor consumatorilor, orientați către mai multe proteine și porții mai mici.

Companiile ajustează reţete, promovează produse ”GLP-1 friendly” şi colaborează cu mari retaileri pentru o vizibilitate mai bună.

„Vedem reduceri clare la gustări sărate, alcool, sucuri şi produse de patiserie, iar accentul se mută pe proteine şi fibre. Industria alimentară va trebui să se adapteze acestui public în creştere,” a declarat JP Frossard, analist Rabobank.

Andrew Rocco, strateg la Zacks, a numit aprobarea pilulei „revoluționară”, subliniind nevoia de produse cu porții mici și mai multe proteine. În SUA, 40% dintre adulți sunt obezi, iar 12% folosesc medicamente GLP-1.

Un studiu al Universității Cornell arată că gospodăriile care folosesc aceste tratamente reduc cheltuielile la supermarket cu 5,3% și pe fast-food cu 8%, iar efectul ar putea fi mai mare odată cu apariția pilulelor mai ieftine și mai ușor de utilizat.

Companiile reacţionează rapid. Conagra etichetează unele preparate Healthy Choice ca fiind bogate în proteine şi fibre, „prietenoase cu GLP-1”, iar vânzările acestora depăşesc produsele rivale.

Compania va lansa noi reţete în mai, împreună cu campanii în parteneriat cu Walmart şi Kroger. Danone raportează creşteri de două cifre pentru iaurturile bogate în proteine, iar Nestlé a lansat gama de preparate congelate Vital Pursuit, destinată utilizatorilor GLP-1.

Lanţurile de restaurante încep să îşi adapteze meniurile. Chipotle a introdus marţi un „High Protein Menu”, iar Olive Garden şi alte branduri au adăugat porţii mai mici şi mai ieftine.

Stephen Kennedy, director de marketing la Noodles & Company, a explicat că noile opţiuni sunt concepute pentru a oferi mese „care să satisfacă fără excese”.

Pe măsură ce adoptarea medicamentelor GLP-1 se accelerează, industria alimentară se pregăteşte pentru schimbări structurale care ar putea redefini cererea, porţiile şi compoziţia produselor în anii următori.