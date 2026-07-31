Dinamo n-a mai câștigat la Galați de 11 ani! FC Argeș a urcat pe locul 2

Pentru Dinamo deplasările la Galați nu se încheie tocmai bine. „Câinii” nu au mai câștigat acolo din 21 februarie 2015! Iar în această seară au scos un egal, 1-1. Într-un alt meci din etapa a 3-a din Superliga, FC Argeș s-a impus cu 1-0, acasă, cu Csikszereda.

În 2015, Marius Niculae marca golul care a adus ultima victorie dinamovistă la Galați. Au trecut 11 ani de atunci și bucureștenii n-au mai reușit să se impună acolo.

Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria lui Constantin Covaciu, maseurul echipei Dinamo 2, care a decedat în această dimineaţă într-un accident rutier.

Dinamo a dominat tactic prima jumătate a meciului de la Galaţi. Echipa bucureșteană a avut primele ocazii de gol. Cea mai bună șansă a avut-o Alex Pop, care a şutat periculos în minutul 26, însă Dur-Bozoancă a respins.

Gălăţenii au cerut penalty la un duel între Pedro Nuno şi Pascual, însă arbitrul George Roman a lăsat jocul să continue.

Dinamo a deschis scorul prin Alberto Soro în minutul 42, care a scăpat singur în careu, pe stânga. Golul a fost validat după cinci minute în care acțiunea de atac a fost analizată de VAR.

După pauză, jocul s-a echilibrat. Și duoă ce Andrezinho a şutat pe lângă poartă, în minutul 56, Patrick a adus egalarea în minutul 67, cu un şut de la marginea careului.

Până la final s-a jucat pe contre. Dur-Bozoancă a scos şutul lui Mazilu din minutul 75. Armstrong şi Mărginean au ratat în aceeaşi fază, în minutul 84, iar Bellaarouch l-a blocat pe Andrezinho în minutul 90.

Moldoveanu i-a dedicat golul lui „Gogu” Covaciu

În celălalt meci al zilei, FC Argeș a învins-o cu 1-0 (0-0) pe FK Csikszereda, pe teren propriu, la Mioveni, în primul meci din etapa a treia a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Robert Moldoveanu (min. 79 - penalty), după ce tot el fusese faultat în careu de Janos Hegedus.

Aflat la meciul său cu numărul 150 în Superligă, fotbalistul lui FC Argeș i-a dedicat golul lui Constantin „Gogu” Covaciu, membru al staffului medical al echipei Dinamo 2, decedat într-un accident rutier.

FC Argeș a câștigat toate cele trei meciuri cu FK Csikszereda din Superligă, după 3-1 și 2-0 în campionatul trecut.

Superliga 2026/2027

Etapa a 2-a

Vineri, 31 iulie 2026

FC Argeș - Csikszereda......................1-0

Oțeul Galați - Dinamo.......................0-1

Sâmbătă, 1 august 2026

Voluntari - UTA.............................18.30

Univ. Craiova - FC Petrolul.................21.30

Duminică, 2 august 2026

Corvinul - Sepsi...........................18.30

Rapid - CFR Cluj...........................21.30

Luni, 3 august 2026

„U” Cluj - FC Botoșani.....................18.30

FCSB - Farul...............................21.30

Clasament

1. FCSB 2 2 0 0 4-0 6p

2. Argeș 3 2 0 1 2-2 6p

3. Oțelul 3 1 2 0 5-4 5p

4. Dinamo 3 1 1 1 6-3 4p

5. Rapid 2 1 2 0 2-1 4p

6. CFR 2 1 0 1 6-2 3p

7. Farul 2 1 0 1 3-2 3p

8. Corvinul 2 1 0 1 3-2 3p

9. Craiova 2 1 0 1 5-5 3p

10. „U” Cluj 2 1 0 1 2-2 3p

11. Petrolul 2 1 0 1 1-1 3p

12. Sepsi 2 1 0 1 1-1 3p

13. Botoșani 2 0 2 0 3-3 2p

14. UTA 2 0 1 1 2-6 1p

15. Voluntari 2 0 1 1 2-7 1p

16. Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0p