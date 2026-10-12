 Decizie importantă în privința lui Darius Olaru la Union SG. Ce s-a întâmplat la ultimul meci disputat de echipa românului | adevarul.ro
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Decizie importantă în privința lui Darius Olaru la Union SG. Ce s-a întâmplat la ultimul meci disputat de echipa românului

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Darius Olaru a început din primul minut partida dintre Union Saint-Gilloise și Leuven, încheiată la egalitate, scor 1-1, în etapa a opta din campionatul Belgiei, Jupiler Pro League.

Darius Olaru, pentru prima dată titular la Union SG
Darius Olaru, pentru prima dată titular la Union SG Foto: Profimedia

Mijlocașul român, în vârstă de 28 de ani, a avut astfel parte de un moment important de la sosirea sa la formația belgiană, după transferul din această vară de la FCSB.

Pentru internaționalul român, meciul cu Leuven a reprezentat o premieră în actualul sezon de campionat. După ce în precedentele trei apariții din campionat fusese folosit doar din postura de rezervă, de această dată antrenorul i-a acordat încredere și l-a trimis pe teren încă de la începutul partidei. Totuși, Olaru nu a rămas pe gazon până la fluierul final. În minutul 67, acesta a fost înlocuit de Ait El Hadj, după ce a evoluat mai bine de o oră în duelul cu Leuven.

În acest moment, Union Saint-Gilloise ocupă poziția a patra în clasament, fiind devansată de Gent, Club Brugge și Charleroi, dar aflându-se înaintea formațiilor Anderlecht și Genk.

Ce notă a primit Darius Olaru după remiza cu Leuven

Prestația mijlocașului român a fost evaluată și de platforma SofaScore, care i-a acordat nota 6,8. Scorul a fost sub media echipei Union Saint-Gilloise, care a primit 7,56 pentru evoluția din această partidă.

Transferat în această vară de la FCSB pentru suma de trei milioane de euro, Darius Olaru încearcă să își câștige un loc stabil în echipa belgiană. Partida cu Leuven poate reprezenta un pas important în acest proces, având în vedere că a fost prima sa titularizare în campionat de la sosirea la club.

Până în prezent, românul a strâns opt apariții în tricoul celor de la Union Saint-Gilloise, în toate competițiile. În acest interval, mijlocașul a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă, contribuind astfel la jocul formației belgiene.

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