Plecat de la FCSB, vara aceasta, Darius Olaru a câştigat primul său trofeu în Belgia

Fost jucător la FCSB, Darius Olaru a câştigat primul său trofeu cu echipa Union Saint-Gilloise, la care s-a transferat în această vară, Supercupa Belgiei la fotbal. Echipa lui a învins-o cu 5-4, la loviturile de departajare, pe FC Bruges.

Disputat pe Jan Breydelstadion din Bruges, meciul a fost foarte echilibrat. Rezultatul a fost egal, 1-1, la finalul celor 90 de minute regulamentare, după golurile marcate de Nicolo Tresoldi (min. 49) pentru campioana Belgiei, şi de argentinianul Kevin Mac Allister (min. 77) pentru Union, deţinătoarea Cupei. Olaru a jucat 71 de minute pentru Union.

Sud-africanul Relebohile Mofokeng, venit şi el în această vară, a transformat lovitura de departajare decisivă pentru Union, după cele fructificate de Promise David, Anan Khalaili, Besfort Zeneli şi Adem Zorgane.

Pentru FC Bruges au transformat Tresoldi, Felix Lemarechal, Brandon Mechele şi Romeo Vermant, iar Cheyevo Tsava a ratat (a apărat Vic Chambaere).

Union a câştigat trofeul pentru a doua oară în trei confruntări consecutive cu FC Bruges în Supercupa Belgiei. FC Bruges deţine recordul de trofee în competiţie (18).

Darius Dumitru Olaru s-a născut în 3 martie 1998, la Mediaș (udețul Sibiu). Lansat la Gaz Metan, pentru care a evoluat între 2015 și 2020, el s-a consacrat la FCSB, grupare la care a activat între 2020 și 2026. Pentru ultima formație a jucat 202 meciuri și a marcat 49 de goluri. De asemenea, a câștigat titlul de campion al României. Are 28 de prezențe la națională pentru România.