Darius Olaru a dat o pasă de gol, însă Union Saint-Gilloise a ratat calificarea

Transferat vara aceasta de la FCSB, Darius Olaru a reuşit un „assist”, însă Union Saint-Gilloise nu a trecut de Bodo/Glimt în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

Formația belgiană a pierdut (2-3), după prelungiri, în Norvegia, cu Bodo/Glimt. Olaru a pasat decisiv pentru Guilherme, în minutul 61. Jucătorul român a jucat până în minutul 74, când a părăsit terenul accidentat. În prima manşă, a fost 3-3.

Nordicii au deschis scorul prin Ole Blomberg (min. 51) și au condus cu 2-1 prin reușita lui Jens Hauge (min. 76). Belgienii au egalat prin Guilherme Smith (min. 61) și Mohammed Fuseini (min. 88).

Union a jucat prelungirile în zece oameni, după eliminarea lui Kamiel van de Perre (min. 90+6). Andreas Helmersen (min. 117) a marcat golul victoriei gazdelor.

Au mai văzut cartonaşul roşu Raul Florucz şi Adem Zorgane, care nu erau pe teren, în minutul 120+5.

Levski, Hapoel Beer-Sheva, NEC Nijmegen şi Bodo/Glimt se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal.

Fosta adversară a Universităţii Craiova a învins-o (1-0) pe Kairat Almatî, în Kazahstan, repetând rezultatul înregistrat şi la Sofia. Reinaldo (min. 13) a marcat singurul gol al partidei.

Hapoel Beer-Sheva a depășit-o (2-0) pe Steaua Roşie şi la Belgrad, după 1-0 în prima manşă. Debutanta NEC Nijmegen a trecut (2-1) de vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, după prelungiri. NK Celje a dispus cu 2-0 de Ararat-Armenia, în Slovenia, după 1-2 în prima manşă. Slovenii s-au calificat în play-off-ul Champions League, iar Ararat-Armenia va juca în play-off-ul Europa League cu învingătoarea dintre Universitatea Craiova şi KuPS Kuopio.

Azerii de la Sabah FC au produs o surpriză prin victoria cu 4-0 în faţa campioanei Danemarcei, AGF Aarhus, după 1-2 în prima manşă.

Tabloul Play-Off-ului Ligii Campionilor

PFC Levski Sofia (Bulgaria) - AEK Atena FC (Grecia)

Celtic Glasgow (Scoţia) - LASK Linz (Austria)

GNK Dinamo Zagreb (Croaţia) - Viking Stavanger (Norvegia)

SK Slovan Bratislava (Slovacia) - NK Celje (Slovenia)

Hapoel Beer-Sheva FC (Israel) - Sabah FC (Azerbaidjan)

Fenerbahce Istanbul (Turcia) - Olympique Lyon (Franţa)

NEC Nijmegen (Olanda) - FK Bodo/Glimt (Norvegia)