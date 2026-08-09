Darius Olaru a rupt plasa! Voleu superb și primul gol pentru Union SG

Darius Olaru a marcat pentru prima dată în tricoul lui Union Saint-Gilloise, iar reușita sa a venit chiar la debutul în campionatul Belgiei. Fostul căpitan de la FCSB a înscris în victoria categorică obținută de echipa sa, 5-1 pe terenul lui Westerlo, în prima etapă a noului sezon.

Mijlocașul român a început partida pe banca de rezerve, după ce fusese titular în primele două meciuri oficiale ale stagiunii, Supercupa Belgiei și prima manșă cu Bodo/Glimt din preliminariile Champions League.

Olaru a intrat în minutul 68, când Union SG avea deja avantaj de două goluri. Westerlo deschisese scorul prin Bassette, în minutul 13, însă formația din Bruxelles a întors rapid situația. David a egalat în minutul 38, iar apoi a avut un rol important și la reușita lui Raul Florucz, care a dus scorul la 2-1 în minutul 57. Mofokeng a înscris pentru 3-1 cinci minute mai târziu.

Românul nu a avut nevoie de mult timp pentru a ieși în evidență. În minutul 84, la doar 16 minute după ce a intrat pe teren, Olaru a trimis mingea în plasă cu un voleu spectaculos, la colțul lung, stabilind rezultatul final: 5-1. A fost primul gol al lui Olaru pentru Union Saint-Gilloise și, totodată, prima sa apariție în campionatul belgian. În total, fotbalistul de 28 de ani a ajuns la trei meciuri oficiale disputate de la transferul în Belgia.

Urmează returul cu Bodo/Glimt

Pentru Olaru și Union SG urmează un test mult mai important. Marți, 11 august, echipa lui David Hubert va merge în Norvegia pentru returul cu Bodo/Glimt, din preliminariile Champions League. Prima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat spectaculos, 3-3, astfel că calificarea se va decide în Norvegia.