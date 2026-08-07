De ce a ratat un fotbalist român transferul: „A pierdut apartamente și sute de mii de euro din patima jocurilor de noroc. Craiova i-a plătit datoriile la cămătari”

Deși părea foarte aproape de un acord cu Poli Timișoara, Alex Băluță nu a mai ajuns să îmbrace tricoul formației din Liga a II-a. După ce a rămas liber de contract, fotbalistul de 32 de ani a ales, în cele din urmă, să semneze cu Chindia Târgoviște, care i-a oficializat transferul în urmă cu două săptămâni.

Gruparea timișoreană era pregătită să-i ofere un contract avantajos din punct de vedere financiar, însă negocierile s-au blocat înainte de semnarea actelor. Ulterior, conducerea clubului a decis să renunțe complet la mutare.

Conform unui raport intern citat de iamsport.ro, oficialii Politehnicii au avut rezerve legate de impactul pe care Băluță l-ar fi putut avea în cadrul echipei. Din document reiese faptul că șefii clubului s-au temut că Alex Băluță ar putea crea probleme în vestiar și ar putea afecta relațiile dintre jucători.

Descris ca fiind „un jucător cu personalitate, agresiv, puțin recalcitrant chiar. În ciuda minutelor puține, cred că poate da dovadă de randament și de determinare în meciuri importante, cu presiune”, în raport se poate observa și o latură a lui Băluță pe care mulți nu o știau.

Documentul a subliniat următoarea problemă: „Referințe - a pierdut apartamente și sute de mii de euro din patima jocurilor de noroc. Risc foarte mare de impact negativ asupra jucătorilor tineri și a vestiarului prin lipsa de profesionalism. Craiova a fost nevoită să îi plătească datoriile la cămătari!”.

În plus, la capitolul pregătire fizică au fost observate și alte puncte slabe importante.

„Fizic incert. Doar 246 de minute jucate, echivalentul a mai puțin de trei meciuri întregi pe durata ultimului sezon. Când a început titular, a fost scos după 54, respectiv 56 de minute, semnal de alarmă pentru disponibilitatea pe durata unui meci întreg. Recomand să nu luăm nicio decizie până nu ne consultăm și cu stafful fizic al ultimei sale echipe!”, mai arată raportul.