Alexandru Băluță, primele declarații de peste Ocean. Despărțirea de FCSB, imnentă: „Am fost fericit când am auzit de transfer”

Alexandru Băluță, în vârstă de 31 de ani, a fost primit cum se cuvinte de către oficialii celor de la Los Angeles FC, noua sa formației. La aproximativ trei săptămâni după semnarea angajamentului, internaționalul român a zburat în Statele Unite ale Americii.

Băluță s-a despărțit de campioana României după doi ani de colaborare, după ce a intrat în mod subit în dizgrațiile patronului Gigi Becali. În cele din urmă, fotbalistul a bătut palma cu gruparea din MLS și așteaptă să vadă ce îi pregătește viitorul alături de americani.

„Încerc să mă adaptez cât pot de bine!”

Mijlocașul a zburat peste Ocean alături de impresarul său, iar la o săptămână după ce s-a stabilit în Los Angeles a oferit primele declarații despre mutare.

„După mult timp sunt aici, în sfârșit. A fost o mare plăcere să semnez cu acest club. Am fost atât de fericit când am auzit despre transfer, încât nu am așteptat mult să spun da. A fost foarte rapid și pur și simplu voiam să fiu aici.

Totul este bine aici, încerc să mă adaptez cât pot de bine. Antrenorul mi-a spus ce vrea de la mine. Am văzut multe meciuri ale echipei mele și am văzut multă calitate!”, a spus, printre altele, Alexandru Băluță, conform interviului oferit pentru gruparea din State, postat pe platforma X.

"It was a big pleasure joining here. I was so happy when I heard about the transfer, I didn't wait long to say yes. It was really quick, and I just wanted to be here."🎙️Alex Băluță pic.twitter.com/yihbQ8zkHI — LAFC (@LAFC) September 26, 2025

Tricoul cu numărul 22, la fel ca în Bănie

La scurt timp după ce a ajuns în vestiarul celor de la Los Angeles FC, fotbalistul român a avut oportunitatea de a fi prezent în tribune la meciul direct dintre noua sa formație și Real Salt Lake. LA s-a impus în partida cu pricina, scor final 4-1.

Alexandru Băluță deja a intrat „în pâine” și se antrenează alături de noii săi coechipieri. Românul se va afla, cel mai probabil, în lotul americanilor la următorul duel programat.

Alexandru Băluță și-a ales numărul de pe tricou la noua sa echipă din Statele Unite, Los Angeles FC. El va juca în MLS cu numărul 22, același pe care l-a purtat și la Universitatea Craiova între 2015 și 2017.

La FCSB, Băluță a avut tricoul cu numărul 25, timp de două sezoane.