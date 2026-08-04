Egalul cu Farul a reaprins discursul lui Gigi Becali despre retragerea din fotbal: „Cum să fiu optimist? Vând echipa și gata!”

Partida dintre FCSB și Farul Constanța, disputată în etapa a treia din Superliga, s-a încheiat cu o remiză, scor 2-2. Gruparea de la Marea Neagră a început mai bine partida și a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, după o primă repriză în care a fost echipa mai periculoasă.

Prima mare ocazie a aparținut însă FCSB. Octavian Popescu a încercat să deschidă scorul, dar șutul său a trecut puțin pe lângă poartă. După acest moment, constănțenii au pus stăpânire pe joc și au început să creeze tot mai multe probleme în defensiva adversă.

În minutul 21, Doicaru a finalizat o acțiune frumoasă de echipă, după o pasă inspirată primită de la Radaslavescu, și a făcut 1-0. Farul a continuat să atace, iar Sylvestre a fost aproape să dubleze avantajul cu un șut puternic de la distanță, respins de portarul Popa. Cu puțin timp înainte de pauză, gazdele au mai lovit o dată. Ahlinvi l-a găsit excelent pe Radaslavescu, iar acesta a trimis precis din interiorul careului și a dus scorul la 2-0.

După pauză, FCSB a revenit pe teren cu o altă atitudine

Stoian a fost aproape de gol cu o lovitură de cap, iar în scurt timp Dawa a redus diferența, tot cu capul, după un corner rezultat în urma unei faze în care Farul a fost avertizată pentru tragere de timp.

Campioana a avut șansa egalării în minutul 68, însă Florin Tănase nu a reușit să transforme lovitura de pedeapsă de la 11 metri. Presiunea pusă de FCSB în ultimele minute a fost răsplătită în minutul 86. Joao Paulo a înscris pentru 2-2, iar reușita a fost validată după o verificare îndelungată în camera VAR.

Farul a controlat clar prima parte a întâlnirii și părea aproape de victorie, însă FCSB a avut o repriză secundă foarte bună și a plecat de la Constanța cu un punct obținut după o revenire spectaculoasă.

Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal

După remiza cu Farul, Gigi Becali (68 de ani), finanțatorul FCSB, a declarat din nou că ia în calcul retragerea din fotbal și vânzarea clubului. Dezamăgit de rezultatul obținut și de evoluția echipei, patronul FCSB a afirmat că ia în calcul să vândă clubul în următorii unu-doi ani.

„E posibil, mă gândesc, că deja lumea a avansat, iar eu am rămas în urmă cu tehnologia, cu ce înseamnă fotbalul. Dacă lumea avansează în toate domeniile de activitate, avansează și în fotbal. Probabil, cred, mă gândesc la asta, că am rămas în urmă. Sunt rămas în urmă cu celelalte ale lumii, tehnologii, cu rețele de socializare, AI-uri, «internete», toate nenorocirile. Probabil sunt puțin înapoiat în treaba asta. Nici nu vreau să mă modernizez. Dacă este nevoie și dacă o să simt că într-adevăr așa este, dacă nu mă pricep... Una e să aduc eu fotbaliști, alta e să mizez pe alții, care se pricep. Mai stau un an, poate doi, apoi vând echipa și cu asta, basta! Acum, ca să aduci jucători, trebuie să fii avansat cu tehnologie, informații. Acum, tineretul, ca să câștige bani, toată lumea studiază. Informații, socializări, AI-uri. Eu am rămas înapoiat în privința asta!”, a spus Becali la PrimaSport.

„Mi-am pus baza în MM. Să vedem dacă a făcut bine!”

„Mi-am pus baza în MM. Să vedem acum dacă a făcut bine sau nu. Acum o să se supere, e prietenul meu, dar nu am ce să fac. Dacă nu, vând echipa și gata! Păi dacă văd că nu merge treaba... Am dat 1 milion și ceva pe «Boutatau». Păi bă, ești fotbalist. Driblează, fă ceva acolo! L-am luat și pe «Laban». Eu l-am ales. MM nu are nicio vină, eu l-am văzut și l-am ales pe «Laban» sau cum îl cheamă. Nu are... așa calitate (n.r. - despre fundașul dreapta Ronny Labonne). Mai am și alte soluții, să mă ocup eu personal să bag bani mulți. De râs nu o să mă fac. Dacă văd că nu merge treaba, bag 10 milioane și iau jucători scumpi. De râs nu mă voi face.

Dacă văd că mă fac, vând echipa, dar nu până ce voi face și soluție la care nu am apelat până acum: voi băga mulți bani. Cumpăr eu jucătorii, îi văd eu, colaborez cu 7-8 impresari ca să aduc. Sau aduc jucători din România La ce văd acum... Dacă am spus că mă gândesc să mă las de fotbal, cum să fiu optimist?! Am făcut investiții, am adus 5-6 jucători, am dat 1 milion și ceva pe unul. Cum să te bată Farul?! Că te-a bătut. Atât timp cât iei doar un punct, te-a bătut!”, a mai adăugat Gigi Becali.