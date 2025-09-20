Începe visul american. Alexandru Băluță a ajuns sub comanda celor de la Los Angeles FC. Prima imagine din State

Alexandru Băluță trăiește visul american! La finalul lunii iulie, fotbalistul și-a dat acordul pentru un angajament cu Los Angeles FC. S-a transferat în cadrul formației din Statele Unite după două sezone pline petrecute la FCSB.

Internaționalul român s-a înțeles cu americanii în ceea ce privește o colaborarea valabilă până la finalul acestui an, cu opțiunea de prelungire pentru următorul sezon.

După aproximativ 15 ore de zbor, Alexandru Băluță, împreună cu impresarul său, au aterizat pe aeroportul din Los Angeles. Fotbalistul se află, în prezent, sub comanda noii sale formații.

La scurt timp după ce a fost întâmpinat cu brațele deschise de către americani, românul a postat o fotografie pe rețelele de socializare, o imagine direct de la baza de pregătire a celor de la Los Angeles.

În prezent, Los Angeles FC se situează pe locul patru în Conferința de Vest din SUA. Americanii mai au doar șase etape de disputat până la finalul sezonului actual.

Când ar putea debuta la Los Angeles FC

Deși nu a mai jucat din aprilie, Alexandru Băluță s-a antrenat în particular pentru a putea rămâne într-o formă fizică decentă. După ce s-a despărțit definitiv de FCSB, el a semnat cu Los Angeles FC și ar putea debuta chiar luni, 22 septembrie.

Echipa lui va juca acasă contra celor de la Real Salt Lake, în noaptea de duminică spre luni, de la ora 04:00 (ora României). Potrivit digisport.ro, Băluță le-a spus oficialilor că este gata să intre pe teren, iar antrenorul se gândește serios să-l treacă pe foaia de joc pentru acest meci.

Aproape 1 milion de euro din buzunarul lui Gigi Becali

În 2023, Alexandru Băluță a venit liber de contract la FCSB, după ce a refuzat oferta Universității Craiova. Cu echipa roș-albastră, el a reușit să câștige două titluri de campion.

La semnare, a primit un bonus de 200.000 de euro. În primul an a avut un salariu de 200.000 de euro, iar în al doilea an 300.000 de euro. Când a plecat de la FCSB, clubul i-a mai dat 50.000 de euro, plus promisiunea că va încasa încă 150.000 de euro dacă echipa intră în grupele unei competiții europene.

În total, până acum, Gigi Becali a cheltuit aproximativ 900.000 de euro cu Alexandru Băluță.