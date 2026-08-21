David Popovici și Alexandra Căpitănescu, propuși pentru noi onoruri. Ce distincții ar urma să primească din partea statului român

David Popovici și Alexandra Căpitănescu ar putea primi noi distincții din partea statului român, după ce Delegații de Tineret ai României la ONU au înaintat două propuneri către instituțiile competente.

În cazul lui David Popovici, solicitarea vizează trecerea de la gradul de Cavaler la cel de Ofițer în Ordinul Național „Steaua României”. Pentru Alexandra Căpitănescu se propune acordarea Ordinului „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler.

David Popovici ar putea fi avansat în Ordinul „Steaua României”

Sportivul a fost decorat pentru prima dată cu „Steaua României” în grad de Cavaler în iulie 2022, când avea doar 17 ani. Distincția a venit după rezultatele spectaculoase obținute la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta. De atunci, Popovici a continuat să obțină performanțe importante. Printre cele mai mari reușite se numără medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024, dar și alte titluri mondiale și europene.

Delegații de Tineret au cerut ca înotătorul să fie avansat de la gradul de Cavaler la cel de Ofițer. Propunerea a fost înaintată Autorității Naționale pentru Sport. Rezultatele obținute de înotător după acordarea primei distincții sunt suficiente pentru a justifica o promovare în grad. În sprijinul propunerii sunt menționate și performanțele recente de la Campionatele Europene de la Paris din 2026, unde David Popovici a devenit campion european la 100 și 200 de metri liber.

Alexandra Căpitănescu, propusă pentru Ordinul „Meritul Cultural”

Și Alexandra Căpitănescu ar putea primi Ordinul „Meritul Cultural”, în urma rezultatului obținut la Eurovision 2026, competiție desfășurată la Viena. Artista a reprezentat România cu piesa „Choke Me” și a încheiat concursul pe locul al treilea.

Inițiatorii propunerii consideră că performanța sa se numără printre cele mai bune rezultate ale României la Eurovision și contribuie la promovarea culturii românești în afara țării. Pe lângă cariera muzicală, Alexandra Căpitănescu urmează un master în fizică medicală la Facultatea de Fizică din București.

Cine decide?

Propunerile pentru David Popovici și Alexandra Căpitănescu sunt, în această etapă, doar demersuri civice. Ele trebuie analizate de instituțiile responsabile și nu garantează acordarea unor decorații. Ordinele naționale pot fi acordate doar de președintele României, după parcurgerea procedurilor prevăzute de lege.

Reprezentanții tinerilor precizează că astfel de inițiative fac parte și din activitatea lor în plan intern, nu doar din cea de reprezentare internațională. Răspunsurile primite de la Ministerul Culturii și Autoritatea Națională pentru Sport vor fi publicate anterior.