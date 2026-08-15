 Ce va face Popovici după CE de înot: „Mă voi plimba cu mașina și voi avea grijă de căpuțul meu” | adevarul.ro
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Ce va face Popovici după CE de înot: „Mă voi plimba cu mașina și voi avea grijă de căpuțul meu”

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David Popovici și-a atins obiectivele la Campionatul European de natație de la Paris. Bucureșteanul a devenit primul om din istorie care câștigă de trei ori la rând titlul continental în probele de 100 și 200 m liber.

David Popovici și-ar fi dorit să înoate mai repede în finala de 200 m liber (Foto: EPAImages)
David Popovici și-ar fi dorit să înoate mai repede în finala de 200 m liber (Foto: EPAImages)

La puțin timp după ce a reușit pentru a treia oară „dubla” la această ediție în cursele de viteză, David Popovici a declarat că a controlat cursa de la început până la sfârşit şi că succesul s-a bazat pe control şi pe păstrarea calmului pe tot parcursul întrecerii: „Aş fi vrut să merg la 43 de secunde. Eram foarte aproape, dar nu pot să las asta să-mi ia din bucuria că mi-am apărat titlurile şi la 100, şi la 200 m. De trei ori am făcut dubla şi sunt foarte bucuros. Tocmai de aia, pentru că sunt singurul din istorie care a reuşit asta, sunt foarte fericit".

Înotătorul de la stilul liber a explicat că a avut permanent controlul asupra cursei şi nu a simţit că vreun adversar s-ar fi aflat în faţa sa: „Am controlat această cursă cap-coadă. Nu cred că a fost vreun moment în care să fie cineva în faţa mea. Este vorba despre control şi păstrarea calmului până la final".

Popovici s-a referit și la perioada de pauză care urmează, subliniind că va avea, în sfârşit, mai mult timp pentru familie, pentru oamenii dragi: „Ştiu că sună banal, dar în sfârşit o să am şi eu o cină cu oamenii mei şi familia mea, unde nu o să mă grăbesc să mă culc pentru antrenamentul de dimineaţă. Va fi pentru prima oară în sezonul ăsta. Vor urma multe luni de petrecut cu oamenii dragi, de relaxare, de culcat un pic mai târziu. Din nou, poate o chestie banală, dar asta este lumea noastră".

Popovici: ”În sfârșit, pot avea o cină fără să mâ gândesc la antrenamentul de a doua zi”

Dinamovistul a vorbit și despre ce are de gând să facă în perioada următpare: „O să mă plimb mult cu motorul, o să mă plimb cu maşina şi o să am grijă de căpuţul meu, ca să vin mai sănătos şi mai puternic în sezonul următor", a spus David Popovici.

Ajuns la şase titluri europene la seniori (mai are două la tineret și șapte la juniori), Popovici speră să-şi amelioreze palmaresul la următoarea ediţie a competiţiei: „Da, acum sunt sextuplu campion european. Dar cum ar suna de opt ori, octuplu, dacă ăsta este cuvântul? Înseamnă să sperăm că în doi ani voi fi octuplu campion european. De la competiţia asta, aurul de la sută a fost mult mai dificil. Aşa că a însemnat foarte mult pentru mine", a încheiat Popovici.

Dinamovistul a cucerit al treilea titlu european la 200 m liber seniori (Foto: EPAImages)
Dinamovistul a cucerit al treilea titlu european la 200 m liber seniori (Foto: EPAImages)

David Popovici a obținut medalia de aur în proba de 200 de metri liber, vineri seara, fiind cronometrat într-un minut, 44 de secunde și 15 sutimi. El a fost urmat de lituanianul Tomas Navikonis (1:44,55) şi de britanicul James Guy (1:44,87). Românul s-a calificat în finală cu primul timp din semifinale (1:44,56), după ce în serii a înotat în 1:46,06.

Dinamovistul a cucerit „aurul” și la 100 metri liber, doborând recordul competiţiei care îi aparținea (46,56). El a devenit primul înotător care realizează „dubla” 100 - 200 m liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene: Roma 2022, Belgrad 2024 şi Paris 2026.

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