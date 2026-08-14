 David Popovici, din nou REGE la 200 metri liber! Record istoric: primul care a reușit „marea dublă” de trei ori la rând | adevarul.ro
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David Popovici, din nou REGE la 200 metri liber! Record istoric: primul care a reușit „marea dublă” de trei ori la rând

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David Popovici a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul a câștigat proba de 200 de metri liber și și-a trecut în palmares încă o medalie de aur. În finală, David Popovici a încheiat cursa cu un timp de 1:44,15.

David Popovici Foto/Imago Images
David Popovici Foto/Imago Images

Popovici a înotat de pe culoarul patru, rezervat de obicei principalului favorit, și a avut o evoluție fără ezitări. A condus cursa cu siguranță și a încheiat primul, obținând al treilea titlu european consecutiv la această probă.

Performanța vine după un succes similar la 100 de metri liber. Astfel, Popovici reușește pentru a treia ediție consecutivă să câștige ambele probe regină ale natației europene, o performanță fără precedent în istoria Campionatelor Europene.

Pe celelalte două trepte ale podiumului au urcat lituanianul Tomas Navikonis, care a terminat în 1:44,55, și britanicul James Guy, cronometrat în 1:44,87.

Românul are patru dintre cele mai bune zece performanțe din toate timpurile

David Popovici a reușit cea mai bună performanță a carierei sale în proba de 200 de metri liber în 2022, când a terminat cursa în 1:42,97. Rezultatul îl menține în elita absolută a probei și reprezintă cel mai bun timp obținut în era modernă a costumelor textile, în apropierea recordului mondial stabilit de Paul Biedermann în urmă cu mai bine de un deceniu. Recordul germanului, de 1:42,00, rezistă încă din 2009. Popovici a vorbit în trecut despre această bornă și consideră că ar putea fi chiar mai dificil de doborât decât recordul mondial pe care l-a stabilit el însuși la 100 de metri liber.

Timpul de 1:42,97 ocupă în prezent locul patru în ierarhia celor mai rapide curse din istoria probei. Performanța din 2022 nu este însă singura apariție a lui Popovici în top. Înotătorul român are patru rezultate în primele zece. În palmaresul său se mai află timpul de 1:43,13, obținut la Europenele de la Belgrad în 2025, 1:43,21, realizat la Mondialele de la Budapesta în 2022, precum și 1:43,53, înregistrat la Campionatele Mondiale de la Singapore.

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