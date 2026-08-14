European Aquatics l-a desemnat pe David Popovici „cel mai bun înotător din Europa în 2025”. Premiul i-a fost înmânat de Antonio Silva

După ce a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatele Europene de natație de la Paris, înotătorul român David Popovici a primit vineri seară premiul pentru cel mai bun înotător european al anului 2025, distincție acordată de European Aquatics.

Ceremonia de premiere a avut loc la Campionatele Europene de natație de la Paris, iar trofeul i-a fost înmânat lui David Popovici de președintele European Aquatics, Antonio Silva.

„Sesiunea din această seară s-a încheiat cu un nou motiv de mândrie pentru echipa României prezentă la Campionatul European de natație pentru seniori de la Paris.

European Aquatics l-a premiat pe David Popovici cu trofeul acordat celui mai bun înotător din Europa în 2025, într-o ceremonie oficiată de Președintele Antonio Silva”, a transmis Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Distincția acordată de European Aquatics - forul considerat echivalentul UEFA în domeniul natației - vine după un sezon remarcabil pentru David Popovici, care și-a confirmat statutul de lider al natației europene și mondiale.

În 2025, sportivul român a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, în probele de 100 și 200 de metri liber. În cursa de 100 m liber, acesta a stabilit un nou record al competiției, precum și noi recorduri european și național.

Tot anul trecut, elevul antrenorului Adrian Rădulescu a obținut trei medalii la Campionatele Europene de tineret de la Samorin: aur la 100 m liber și 200 m liber, respectiv bronz la 50 m liber.

Premiul primit la Paris completează un nou capitol de succes din cariera lui David Popovici, care a câștigat în aceste zile și titlurile europene la 100 m și 200 m liber.