 Siegfried Mureșan îi răspunde lui Nicușor Dan: „Singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului” | adevarul.ro
search
Marți, 29 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Siegfried Mureșan îi răspunde lui Nicușor Dan: „Singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a răspuns, marți seară, președintelui Nicușor Dan, după apelul acestuia pentru încheierea crizei politice și formarea rapidă a unui nou Guvern. Mureșan susține că Parlamentul poate pune capăt blocajului prin votarea Cabinetului propus de PNL, USR și UDMR.

INSTANT DECLA SIEGFRIED MURESAN 012 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră”, a transmis Mureșan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți că este momentul ca actuala criză politică să se încheie și le-a cerut partidelor să privească dincolo de interesele de partid. Șeful statului a respins, totodată, varianta alegerilor anticipate, despre care a spus că nu reprezintă o soluție.

În replica sa, Mureșan spune că este de acord cu necesitatea încheierii crizei, dar consideră că soluția concretă este învestirea Guvernului pe care îl propune.

„E momentul ca această criză să se încheie.”

„Răspunsul nostru este «Da». În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus”, a scris premierul desemnat.

Mureșan susține că orice altă variantă ar readuce România la situația din 5 mai, fără garanția că o alternativă de guvernare ar putea fi găsită rapid.

Cabinetul propus de Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, care au confirmat sprijinul pentru noul Executiv. Premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, iar votul de învestitură este programat miercuri.

Mureșan a preluat și apelul președintelui către partide de a pune interesul național înaintea intereselor politice.

„Așa este. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României”, susține Mureșan.

Premierul desemnat afirmă că PSD și AUR au contribuit la declanșarea actualei crize politice și acuză social-democrații că refuză să susțină soluția propusă de el.

PSD a anunțat anterior că nu va susține Guvernul Mureșan, iar social-democrații au discutat inclusiv scenariul alegerilor anticipate.

În ceea ce privește alegerile anticipate, Mureșan spune că nici el nu le consideră de dorit, însă avertizează că prelungirea crizei politice ar avea efecte asupra stabilității și încrederii investitorilor.

„Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România”, a transmis el.

Mureșan amintește că, în opinia sa, dacă desemnările pentru funcția de premier ar fi fost făcute mai devreme și ar fi fost respinse de Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja.

Premierul desemnat a avut în ultimele zile poziții nuanțate față de acest scenariu: a spus că anticipatele nu reprezintă un obiectiv pentru el, dar că ar trebui luate în calcul dacă actualul blocaj politic nu poate fi depășit.

Premierul desemnat a reacționat și la afirmația lui Nicușor Dan potrivit căreia România își va păstra traiectoria financiară și că există un consens politic în această privință.

„Mi-aș dori să fie așa. Dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații”, a scris Mureșan.

El a susținut că au existat și în trecut acorduri politice privind implementarea PNRR și a programului SAFE, dar că ulterior PSD s-ar fi opus anumitor măsuri.

În final, Mureșan afirmă că își asumă responsabilitatea pentru programul și echipa guvernamentală propuse.

„Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus și a celor trei partide care ne susțin”, a transmis premierul desemnat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
digi24.ro
image
Theodor Stolojan: „Creșterea economică a României a început să încetinească în 2022, înainte de măsurile de austeritate”
stirileprotv.ro
image
Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să rupă gardurile jandarmeriei atunci când acesta a fost adus la arestul central. O femeie a căzut în genunchi și a început să plângă
gandul.ro
image
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
mediafax.ro
image
Gigi Becali știe primul 11 cu care România ar fi spulberat Bosnia: „Dacă Hagi spune că a greșit, pot vorbi acum”. Noua poreclă a lui Louis Munteanu
fanatik.ro
image
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
libertatea.ro
image
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
digisport.ro
image
Roxana Ionescu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele: „Am făcut injecții în burtă”
click.ro
image
Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu"
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Putin nu pare să aibă planuri de pace. Buget record pentru apărare la anul în Rusia
observatornews.ro
image
Ce scrie presa din Elveţia despre Vlad Bălțățeanu Tânărul urmează să fie extrădat în România
cancan.ro
image
Presiune pentru ca pensia să nu se mai cumuleze cu salariul. Ce prevede proiectul adoptat de Senat?
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
Denise Rifai revine pe micul ecran. La ce post TV va putea fi văzută și ce emisiune i se pregătește
playtech.ro
image
Cum s-a transformat dezastrul din Nations League în bucurie națională? Detaliile care îi arată drumul lui Hagi pentru România
fanatik.ro
image
Care sunt guvernele învestite cu cel mai mare număr de voturi după 1990 și care sunt cele care au trecut „la mustață”. Unde s-ar putea situa Guvernul Mureșan în clasament
ziare.com
image
După 15 ani de căsnicie și PATRU copii, au divorțat: ”Am avut niște ani grei”. Totul s-a schimbat radical
digisport.ro
image
Horoscop octombrie 2026. Astrele schimbă regulile pentru toate zodiile. Ce se întâmplă în dragoste, bani și carieră
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Uluitor! ce a făcut Călin Georgescu după ce a fost încătuşat VIDEO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație după arestarea lui Călin Georgescu! S-a aflat acum!
mediaflux.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
„Îmi este greu fără Dani”. Gabriela Prisăcariu, mărturisire sinceră după plecarea soțului în Malta pentru filmările „Power Couple”
click.ro
image
Horoscop octombrie 2026. Astrele schimbă regulile pentru toate zodiile. Ce se întâmplă în dragoste, bani și carieră
click.ro
image
Cătălin Moroșanu, apariție rară alături de Georgiana, soția sa. De ce își împart viața între București și Iași
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Hortense Mancini, portret de Jakob Ferdinand Voet, profimedia 1011672808 jpg
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei
okmagazine.ro
William Cuceritorul, reprezentat pe Tapiseria de la Bayeux, încadrat de frații săi, Odo (stânga) și Robert
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit doi ani de căsnicie. Mesajul artistei: „Era stare de alertă”
image
„Îmi este greu fără Dani”. Gabriela Prisăcariu, mărturisire sinceră după plecarea soțului în Malta pentru filmările „Power Couple”

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!