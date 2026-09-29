Siegfried Mureșan îi răspunde lui Nicușor Dan: „Singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a răspuns, marți seară, președintelui Nicușor Dan, după apelul acestuia pentru încheierea crizei politice și formarea rapidă a unui nou Guvern. Mureșan susține că Parlamentul poate pune capăt blocajului prin votarea Cabinetului propus de PNL, USR și UDMR.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră”, a transmis Mureșan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți că este momentul ca actuala criză politică să se încheie și le-a cerut partidelor să privească dincolo de interesele de partid. Șeful statului a respins, totodată, varianta alegerilor anticipate, despre care a spus că nu reprezintă o soluție.

În replica sa, Mureșan spune că este de acord cu necesitatea încheierii crizei, dar consideră că soluția concretă este învestirea Guvernului pe care îl propune.

„E momentul ca această criză să se încheie.”

„Răspunsul nostru este «Da». În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus”, a scris premierul desemnat.

Mureșan susține că orice altă variantă ar readuce România la situația din 5 mai, fără garanția că o alternativă de guvernare ar putea fi găsită rapid.

Cabinetul propus de Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, care au confirmat sprijinul pentru noul Executiv. Premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, iar votul de învestitură este programat miercuri.

Mureșan a preluat și apelul președintelui către partide de a pune interesul național înaintea intereselor politice.

„Așa este. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României”, susține Mureșan.

Premierul desemnat afirmă că PSD și AUR au contribuit la declanșarea actualei crize politice și acuză social-democrații că refuză să susțină soluția propusă de el.

PSD a anunțat anterior că nu va susține Guvernul Mureșan, iar social-democrații au discutat inclusiv scenariul alegerilor anticipate.

În ceea ce privește alegerile anticipate, Mureșan spune că nici el nu le consideră de dorit, însă avertizează că prelungirea crizei politice ar avea efecte asupra stabilității și încrederii investitorilor.

„Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România”, a transmis el.

Mureșan amintește că, în opinia sa, dacă desemnările pentru funcția de premier ar fi fost făcute mai devreme și ar fi fost respinse de Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja.

Premierul desemnat a avut în ultimele zile poziții nuanțate față de acest scenariu: a spus că anticipatele nu reprezintă un obiectiv pentru el, dar că ar trebui luate în calcul dacă actualul blocaj politic nu poate fi depășit.

Premierul desemnat a reacționat și la afirmația lui Nicușor Dan potrivit căreia România își va păstra traiectoria financiară și că există un consens politic în această privință.

„Mi-aș dori să fie așa. Dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații”, a scris Mureșan.

El a susținut că au existat și în trecut acorduri politice privind implementarea PNRR și a programului SAFE, dar că ulterior PSD s-ar fi opus anumitor măsuri.

În final, Mureșan afirmă că își asumă responsabilitatea pentru programul și echipa guvernamentală propuse.

„Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus și a celor trei partide care ne susțin”, a transmis premierul desemnat.