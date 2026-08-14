 David Popovici a fost numit „Regele Sprintului” de cotidianul „L’Equipe” | adevarul.ro
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David Popovici a fost numit „Regele Sprintului” de cotidianul „L’Equipe”

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Presa internațională s-a întrecut în elogii la adresa lui David Popovici (21 de ani) după victoria acestuia și în proba de 200 m liber la Campionatul European de natație care se desfășoară la Paris. „Mai mult ca niciodată, regele sprintului”, s-a scris pe site-ul cotidianului francez „L’Equipe”.

David Popovici a reușit „dubla” pentru a treia oară la CE (Foto: EPAImages)
David Popovici a reușit „dubla” pentru a treia oară la CE (Foto: EPAImages)

S-a evidențiat faptul că dinamovistul s-a impus clar în proba de 200 m liber după ce a câștigat la limită la 100 m liber. „În final, rezultatul este întotdeauna acelaşi: o medalie de aur pentru David Popovici. După duelul extrem de strâns cu Egor Kornev de miercuri, la proba de 100 m liber, sprinterul român a avut un avantaj ceva mai mare vineri, în proba de 200 m liber. El a câştigat cu timpul de 1:44,15, devansându-i pe surprizătorul lituanian Tomas Navikonis (1:44,55), pe culoarul nr. 1, şi pe britanicul James Guy (1:44,87). Pe culoarul nr. 5, germanul Lukas Martens a dezamăgit, terminând doar pe locul 7 (1:45,58). Popovici a preluat conducerea încă de la începutul cursei şi nu a mai cedat-o”.

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A fost inserată și declarația pe care românul a dat-o pentru France Télévisions: „Aş fi preferat să înot mai rapid”.

Victoria înotătorului nostru a fost salutată și pe pagina de Facebook a clubului la care este legitimat, Dinamo: „David Popovici - operă COMPLETĂ! Medalie de aur şi la 200 de metri liber la Campionatul European de la Paris, cu 1:44,15. Triplă perfectă la ultimele ediţii: 100-200 m liber! Este primul sportiv din istoria nataţiei care reuşeşte această performanţă. Regele e ROMÂN! Bravo, David! Mulţumim din nou!"

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“INCREDIBIL!”, a reacţionat și European Aquatics după ce David Popovici a câştigat al treilea aur consecutiv la 200 m liber: „David Popovici repetă performanţa! Al treilea titlu european consecutiv la 200 m liber. INCREDIBIL!".

Și pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român succesul a fost salutat cu același entuziasm: "AUUUR istoric...DAVID POPOVICI, la Europenele de la Paris! Cu AURUL cucerit în această seară la 200 m liber, la Campionatele Europene de la Paris, David Popovici a devenit primul înotător din lume care a reușit DUBLA de AUR, la 100 și 200 m liber, la trei ediții consecutive ale întrecerilor continentale - Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026!! Campion olimpic al probei, tot la Paris, în 2024, David a condus în finala europeană de la 200 m de la start până la final și, în ciuda atacului britanicului James Guy pe a doua lungime de bazin, a întors primul de fiecare dată. David a câștigat cu timpul 1:44,15 fiind urmat în clasamentul final de lituanianul Tomas Navikonis, 1:44,55, și de britanicul James Guy, 1:44,87. Superbă performanță! Felicitări, David! Felicitări, antrenorului Adrian Rădulescu! Hai, ROMÂNIA!”.

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De asemenea, s-a salutat și premierea lui Popovici drept cel mai bun înotător din Europa în 2025: „Carismaticul David Popovici a fost din nou erou astă-seară. La finalul zilei, European Aquatics l-a premiat cu trofeul acordat celui mai bun înotător din Europa în 2025, în cadrul unei ceremonii oficiate de președintele forul continental de natație Antonio Silva. Performanțele de excepție din 2025 ale lui David Popovici au fost răsplătite și aplaudate la scenă deschisă! David, pregătit de Adrian Rădulescu, a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, în probele de 100 m (46,51 s - nou record al competiției, nou record european și nou record național) și de 200 m liber, iar la Campionatele Europene de tineret de la Samorin și-a trecut în palmares trei medalii: două de aur (100 m liber și 200 m liber) și una de bronz (50 m liber). Alături de înotătorul român, care va împlini 22 de ani pe 15 septembrie, pe podium s-a aflat olandeza Marrit Steenbergen. Felicitări, David Popovici, Adrian Rădulescu și întregul colectiv tehnic din spatele acestor performanțe remarcabile care au uimit lumea natației!”.

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