 David Popovici a reacționat după ce Pan Zhanle a plecat acasă: „Eu i-am descoperit trei secrete” | adevarul.ro
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David Popovici a reacționat după ce Pan Zhanle a plecat acasă: „Eu i-am descoperit trei secrete”

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Înainte de plecarea spre Campionatele Europene de natație de la Paris, David Popovici a vorbit despre experiența care i-a marcat pregătirea din ultima lună.

David Popovici Foto/Profimedia
David Popovici Foto/Profimedia

Campionul român, care s-a antrenat cot la cot cu Pan Zhanle (deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber), a dezvăluit că această perioadă a fost una dintre cele mai solicitante din cariera sa, dar și una dintre cele mai benefice.

Popovici: „Pan a plecat chiar ieri în China!”

Înotătorul român consideră că sesiunile de pregătire alături de Pan Zhanle l-au ajutat să progreseze și să observe îndeaproape metodele care stau la baza performanțelor rivalului său. Cu un moral ridicat și convins că a făcut un pas înainte în pregătire, David Popovici a pornit spre competiția de la Paris, unde speră să confirme forma bună arătată în ultimele săptămâni. Declarațiile au fost oferite pe aeroport, înaintea decolării către capitala Franței.

„A fost o pregătire foarte bună, foarte interesantă, a plecat chiar ieri în China. A fost extrem de productivă luna asta petrecută împreună, nu cred că m-am antrenat niciodată mai tare și mai eficient cum am făcut-o luna asta. O să fie tare, o să fie un concurs rapid, puternic, abia aștept, a început adrenalina. Și noi am fost foarte atenți la el. Așa că dacă el mi-a descoperit vreun secret, eu i-am descoperit trei!, a declarat David Popovici, la plecarea spre Paris.

„Întotdeauna am zis că secretul e că nu există niciun secret!”

David Popovici susține că succesul în natație nu se rezumă la trucuri sau secrete descoperite în timpul antrenamentelor alături de adversari. Campionul român a subliniat că rezultatele sunt construite prin muncă, disciplină și constanță, nu prin detalii ascunse.

„Nu e niciun secret. Ce facem noi și ce ne-a adus în punctul ăsta… Întotdeauna am zis că secretul e că nu există niciun secret. Este extraordinar de multă muncă. Am zeci de mii de kilometri înotați, zeci de ore. E multă muncă la mijloc. Când faci munca asta bine și dacă o poți face și puțin diferit, atunci poți să te detașezi cumva și de restul. Și cred că Pan face și el asta!, a mai adăugat David Popovici.

Ultima confruntare importantă dintre Popovici și Pan Zhanle a avut loc la Jocurile Olimpice de la Paris, în urmă cu doi ani, în finala probei de 100 de metri liber. Atunci, înotătorul chinez a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 46,40 secunde. David Popovici a încheiat cursa pe poziția a treia, fiind cronometrat în 47,49 secunde.

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