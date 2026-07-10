David Popovici, în China? Este rândul românului să meargă la Pan Zhanle: „Să facem acest schimb!”. Rivali în bazin, prieteni în afara lui

David Popovici (21 de ani) și Pan Zhanle (21 de ani) au participat vineri la o conferință de presă organizată la Complexul Național Lia Manoliu, unde au vorbit despre stagiul de pregătire pe care l-au efectuat împreună în România.

Deși sunt rivali în competiții, cei doi campioni olimpici au o relație foarte bună în afara bazinului și au explicat cum a decurs perioada petrecută alături de echipele lor.

Popovici: „Nu am mai avut un partener care să mă fugărească atât de tare!”

David Popovici a declarat că cele aproximativ zece zile de antrenamente comune au fost utile pentru amândoi. Înotătorul român a subliniat că nivelul ridicat al lui Pan Zhanle îl motivează să evolueze și a spus că unul dintre cele mai importante beneficii ale acestui cantonament a fost schimbul de experiență dintre doi dintre cei mai buni înotători ai lumii.

„Cu fiecare antrenament suntem mai câștigați. Chiar ne fugărim unul pe celălalt. Sunt multe aspecte tehnice pe care le am de învățat de la el și el de la mine. De la împingerea de la perete, unde este mai bun decât mine, până la multe alte detalii. Totul se rezumă la miimi și sutimi de secundă. Sunt foarte multe detalii pe care o să le înțelegem și o să le implementăm după cantonament.

Sunt câteva lucruri punctuale din punct de vedere tehnic unde este foarte bun și învăț de la el, iar el de la mine la fel. De exemplu, cât de eficient reușește să se împingă de la perete. Este foarte important în sportul ăsta, la fel și întoarcerile foarte rapide.

Când am oportunitatea încerc să învăț. După fiecare antrenament ieșim mai câștigați amândoi. Chiar dacă ne antrenăm doar de zece zile, nu am mai avut un partener care să mă fugărească atât de tare. Noi doi, fiind cei mai buni din istorie, era normal să fie așa, iar el este un partener bun de antrenament!”, a recunoscut David Popovici.

Schimb de experiență. Românul ar vrea să meargă în China

David Popovici a vorbit și despre relația pe care a construit-o cu Pan Zhanle în afara competițiilor. Înotătorul român a explicat că el și echipa sa au încercat să îi ajute pe chinezi să se adapteze cât mai ușor în România și să treacă peste diferențele culturale. Potrivit lui Popovici, inițiativa colaborării a venit din partea echipei lui Pan Zhanle.

„Este un băiat și un om foarte normal, la fel și echipa lui. Chiar dacă avem bariera de limbă, sunt oameni foarte normali. Nu aș spune că este ciudat că ne antrenăm împreună. Ei au venit cu ideea. A apărut ideea să merg și eu în China. Mie îmi place foarte mult aici, la Lia Manoliu și la Dinamo, mă simt acasă, dar nu exclud posibilitatea de a merge și eu să mă antrenez la el și să facem acest schimb!”, a mai adăugat Popovici.

Primele impresii ale lui Pan Zhanle despre România: „Mă simt foarte bine!”

Pan Zhanle este unul dintre cei mai valoroși înotători ai momentului. Sportivul din China deține recordul mondial în proba de 100 de metri liber, cu timpul de 46,40 de secunde, reușit la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 31 iulie 2024. Tot el este campionul olimpic în exercițiu și a cucerit titlul mondial în aceeași probă, în 2024.

„Până acum mă simt foarte bine. Oamenii de aici sunt foarte amabili și primitori. La început, de fapt, am vrut să-l invit pe David în China pentru acest cantonament. Dar, din diferite motive, probabil nu a putut veni în China, așa că am venit eu în România. Acesta este unul dintre motivele pentru care sunt aici.

Concentrarea, capacitatea de a rămâne focusat și autodisciplina le-am învățat de la David în această săptămână. Îi voi aduce cadouri. Am multe cadouri pentru el (întrebat despre reîntâlnirea de la anul, de la Mondiale)!”, a admis și Pan Zhanle, în cantonamentul din România.