 Verdictul echipei lui David Popovici, după ce campionul român a împărțit bazinul cu Pan Zhanle: „A existat tensiune, s-au studiat reciproc!” | adevarul.ro
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Verdictul echipei lui David Popovici, după ce campionul român a împărțit bazinul cu Pan Zhanle: „A existat tensiune, s-au studiat reciproc!”

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Unul dintre cele mai interesante momente ale verii din natația mondială a avut loc la București, unde David Popovici și Pan Zhanle au ales să se pregătească împreună.

Pan Zhanle și David Popovici Foto/Facebook @davidpopovici
Pan Zhanle și David Popovici Foto/Facebook @davidpopovici

Cei doi campioni olimpici au lucrat cot la cot atât în bazin, cât și în sala de pregătire fizică KinetoFit, într-un cantonament considerat extrem de valoros pentru sportivul român înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august 2026.

Cum s-a integrat Pan Zhanle în programul de pregătire al lui Popovici?

Colaborarea dintre David Popovici și unul dintre cei mai puternici înotători ai momentului nu a fost întâmplătoare. Dragoș Luscan, responsabil de pregătirea fizică a campionului român, a dezvăluit că această experiență a fost planificată de echipă, în convingerea că schimbul de experiență îi va ajuta pe amândoi să progreseze.

Antrenându-te la o intensitate ridicată și având permanent un adversar de asemenea nivel lângă tine, cred că este un lucru foarte benefic pentru David, atât în perspectiva Campionatelor Europene, cât și a competițiilor viitoare. Cred că la început, în primele zile sau chiar în prima săptămână, Pan Zhanle a fost destul de retras. Schimbarea a fost una foarte mare pentru el, atât din punct de vedere al culturii, cât și al modului de antrenament. I-a luat puțin timp să se adapteze. 

A încercat încă de la început să intre în sistemul nostru de pregătire, iar, cum se întâmplă cu orice lucru nou, la început era puțin stângaci și mai greoi în execuții. Apoi a intrat în programul de pregătire al lui David. A încercat să urmeze tot ceea ce face David și să se adapteze sistemului nostru de lucru. A venit cu o echipă numeroasă, cu antrenorul principal, fizioterapeutul, preparatorul fizic și un translator. Au avut o delegație destul de mare. Având în vedere că el nu vorbește foarte bine limba engleză, translatorul a fost foarte important pentru comunicare!”, a admis Dragoș Luscan, conform Agerpres.

Popovici, Pan Zhanle și preparatorul fizic al românului Foto/Facebook @kinetofit
Popovici, Pan Zhanle și preparatorul fizic al românului Foto/Facebook @kinetofit

Luscan: „A existat puțină tenisune. S-au studiat reciproc!”

Luscan a povestit că, imediat după ce s-au întâlnit la competiție, David Popovici și Pan Zhanle au fost foarte atenți unul la celălalt. Potrivit antrenorului, cei doi și-au urmărit reciproc pregătirea, atât în sala de forță, cât și în bazin, încercând să descifreze modul în care rivalul se antrenează.

Surpriză: David Popovici se antrenează cu rivalul său, Pan Zhanle, chiar în România

La început, vă dați seama, sunt două culturi diferite și doi sportivi care, în competiții, trebuie să se învingă unul pe celălalt. A existat puțină tensiune la început, pentru că, efectiv, s-au studiat reciproc. S-au urmărit atât la Kinetofit, în sala de forță, cât și în bazin. Fiecare a vrut să vadă ce îl face special pe celălalt. Pentru mine este un privilegiu să pot spune că am lucrat, în același timp și în același loc, cu doi campioni olimpici, campioni mondiali și recordmeni mondiali, oameni care au schimbat istoria acestui sport. Pentru mine a fost interesant să văd un alt tip de sportiv, pentru că fiecare organism reacționează diferit la același program de antrenament. Nu pot spune că m-a surprins ceva în mod deosebit, dar cu siguranță am avut lucruri de învățat.

Având în vedere că vorbim despre doi dintre cei mai buni înotători ai lumii, am avut șansa să observ cum reacționează fiecare la antrenamentele pe uscat, aici la KinetoFit. M-a interesat să văd ce poate face și Pan Zhanle în sala de forță, pe lângă talentul extraordinar pe care îl are în apă și munca pe care o depune. Obiectivul principal al acestei colaborări este ca David să devină mai bun, iar pe termen lung să putem folosi experiența acumulată și pentru generațiile viitoare de înotători din România!”, a mai mărturisit preparatorul fizic al lui David Popovici.

Concluzia: ambii sportivi „mai au loc de progres”

Dragoș Luscan este convins că rivalitatea dintre David Popovici și Pan Zhanle va avea un efect pozitiv asupra performanțelor ambilor înotători. Preparatorul fizic al lui David Popovici consideră că, atât românul, cât și rivlul său, mai au un potențial important de dezvoltare și crede că duelul dintre ei va ridica nivelul înotului mondial în anii următori.

Din ceea ce am observat, sunt doi sportivi excepționali care încă mai au loc de progres, iar pregătirea pe uscat îi poate ajuta și mai mult. Bineînțeles, toate aceste lucruri vor fi adaptate pe măsură ce David evoluează. Eu sper ca, în urma acestei colaborări, nivelul înotului mondial să crească. Sunt doi sportivi de excepție, capabili să împingă recordurile și mai departe. Obiectivul nostru este ca David să fie sănătos, să câștige cât mai multe medalii și, bineînțeles, să lupte în continuare pentru recordurile mondiale. Cred că amândoi vor avea de câștigat din această experiență!”, a concluzionat Dragoș Luscan, conform sursei citate anterior.

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