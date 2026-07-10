David Popovici și Pan Zhanle au jucat fotbal. Rezultatul? „Suntem varză!”, a spus dinamovistul

Campionii olimpici la natație, David Popovici și Pan Zhanle au efectuat un mini-stagiu de pregătire comună la București, dar au găsit timp și să joace fotbal. „La tot ce ține de gravitația pe uscat suntem varză”, a recunoscut bucureșteanul.

Cele două vedete ale natației au susținut în această dimineață o întâlnire cu presa lângă bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București. În afară de antrenamentele comune, David și Pan și-au găsit timp să joace și fotbal. „Ieri (n.a. - joi), după sală, s-a uitat la terenurile de fotbal și a spus că vrea să jucăm. Am mers afară și... suntem amândoi varză! Orice ține de gravitație pe uscat... Suntem varză! Am jucat însă puțin fotbal și am filmat niște momente amuzante”, a dezvăluit David Popovici, care și-a amintit că cei doi au jucat și tenis de masă în 2022.

Cum este în curs de desfășurare Campionatul Mondial de fotbal, dinamovistul a fost dacă s-au uitat la meciuri. „Nu fiindcă n-am avut timp”, a răspuns acesta. Chestionat, totodată, asupra oportunității ca doi sportivi de același nivel să se antreneze împreună, românul a spus că ideea a venit dinspre echipa chineze: „Nu aș spune că este ciudat că ne antrenăm împreună. Ei au venit cu ideea. Peste ani, după ce rivalitatea dintre noi va deveni și mai mare, când va fi un duel ceva mai clasic, precum cel dintre Messi și Ronaldo, ne vom uita înapoi la cantonamentul acesta și ne vom gândi cu drag cum a decurs”. David Popovici n-a putut să precizeze și care dintre ei este Messi, și care Ronaldo.

Vor merge împreună la Castelul Peleș

David Popovici a încercat să-l facă pe Pan Zhanle să se simtă cât mai bine în timpul șederii sale la București. „Am vrut să ne asigurăm că se simte cât mai confortabil. Îi place de noi, de colectiv. Este un om foarte normal. La fel și echipa lui. Este timid, prietenos. Împărțim multe hobby-uri și, după vreo zece zile, s-a adaptat foarte bine orașului. Poate mai bine decât m-aș adapta eu în China”, a spus campionul olimpic la 200 m liber.

Dinamovistul l-a dus pe sportivul chinez la câteva restaurante din București: „A mâncat de toate. L-am dus să mănânce înghețata mea preferată. I-am arătat atracțiile din București, cele care mi se par mie interesante. A părut că i-au plăcut și a fost foarte sincer. Urmează să mergem în curând și la Castelul Peleș. Fiindcă România nu se limitează numai la București”.

David Popovici este un înotător specializat la stilul liber și campion olimpic la 200 de metri. Este actualul deținător al recordului european și al recordului mondial de juniori, precum și fostul deținător al recordului mondial la 100 de metri liber în bazin olimpic. El deține recordul mondial la juniori la 100 m liber și 200 m liber.

Pan Zhanle este un înotător chinez vate excelează la proba de 100 de metri liber, fiind campion olimpic și actual deținător al recordului mondial. În 2023, acesta a devenit primul înotător din istorie care a reușit „tripla” în probele de viteză din natație: sub 22 de secunde la 50 de metri liber, sub 47 de secunde la 100 de metri liber și sub 1:45 la 200 de metri liber. La Jocurile Olimpice de vară din 2024, a câștigat aurul la 100 de metri liber, doborând propriul record mondial.