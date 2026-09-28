Atacul masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei a avut ecou și în România. O țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian românesc prin zona Ceatalchioi, iar două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației. În Tulcea a fost emis mesaj RO-Alert.

Atacurile rusești au ucis opt persoane în Ucraina duminică, au anunțat autoritățile, la o zi după ce Moscova a promis că va continua războiul. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat aproximativ 3.900 de drone, bombe aeriene și rachete în ultima săptămână, transmite France24.

O țintă aeriană a intrat în spațiul aerian al României, în zona Ceatalchioi, în seara de 27 septembrie. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației, iar în județul Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. La ora 20.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniței. Semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, în apropierea localității Somova. Alerta aeriană a încetat la ora 22.05.

Atacul masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei a fost văzut și din Tulcea. Imagini surprinse de localnici și camere de supraveghere arată exploziile și luminile de pe cer, în timp ce o țintă aeriană a intrat în spațiul aerian al României.

Atacul a fost intens în Izmail, oraș ucrainean aflat peste Dunăre de Tulcea. Imaginile au fost filmate din localitatea Malcoci, în jurul orei 20.30, după emiterea mesajului RO-Alert pentru județul Tulcea.

Ucraina a acuzat Moscova că vizează în mod deliberat civilii, în timp ce țara se pregătește pentru o nouă iarnă dificilă.

Ministrul de Interne Ivan Vihivski a anunțat că atacurile rusești au lovit un centru pentru copii din orașul Sumî, în nordul țării, ucigând trei persoane, inclusiv o fată de 16 ani.

Zelenski a declarat că trei persoane au fost ucise în atacurile lansate în timpul nopții asupra regiunii Zaporojie, din sudul țării, iar un atac cu dronă rusească a ucis un bărbat în Kiev.

Autoritățile din regiunea Odesa au anunțat că un „atac masiv” asupra zonei din sudul țării a ucis o altă persoană.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că o femeie și doi adolescenți de 16 ani au fost răniți și internați în spital în capitală.

„Inamicul continuă să atace fără încetare regiunea Kiev cu drone de atac”, a transmis administrația orașului.

„16 obiective au fost avariate”, între care 12 locuințe, un depozit și o unitate de producție, a adăugat administrația.

Atacurile rusești din regiunea Odesa au avariat locuințe, un magazin, un hotel, o clădire medicală și un depozit de cereale, a declarat șeful administrației regionale, Oleg Kiper.