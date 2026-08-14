Ilie Bolojan: „David Popovici ne arată din nou că tinerii noștri pot ajunge în vârf, rămânând modești”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare pentru David Popovici, după cea mai recentă performanță a înotătorului fenomen, pe care a descris-o drept una istorică. Sportivul român a câștigat proba de 200 de metri liber și și-a trecut în palmares încă o medalie de aur.

„Performanța adevărată se construiește cu răbdare, trudă și foarte multă muncă. Nu se obține arzând etape.

David Popovici ne arată din nou că tinerii noștri pot ajunge în vârf, rămânând modești, respectându-i pe cei din jur și primind fiecare rezultat cu echilibru, ca pe o confirmare a muncii și ca pe un nou punct de plecare.

Felicitări, David Popovici, pentru această nouă performanță istorică! Este o mare bucurie pentru toți românii”, a transmis Ilie Bolojan, vineri seară, pe Facebook.

David Popovici, din nou REGE la 200 metri liber

David Popovici a câștigat vineri medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, confirmându-și statutul de lider al probei pe continent. Înotătorul român a încheiat finala cu timpul de 1:44,15.

Plecat de pe culoarul patru, rezervat principalilor favoriți, Popovici a controlat cursa de la început până la final și a obținut al treilea titlu european consecutiv la 200 m liber.

Succesul vine după victoria obținută și în proba de 100 m liber, ceea ce îi aduce românului o performanță remarcabilă: pentru a treia ediție consecutivă a Campionatelor Europene, a reușit dubla în cele două probe regină ale natației.

Pe locul al doilea s-a clasat lituanianul Tomas Navikonis, cu 1:44,55, în timp ce bronzul a revenit britanicului James Guy, cronometrat în 1:44,87.

David Popovici continuă astfel să se numere printre cei mai valoroși înotători din istoria probei de 200 m liber. Cel mai bun rezultat al carierei sale rămâne timpul de 1:42,97, realizat în 2022, una dintre cele mai rapide performanțe înregistrate vreodată în această probă.

În clasamentul all-time al probei, sportivul român deține nu mai puțin de patru rezultate care se regăsesc în top 10 cele mai rapide curse din istorie, confirmând constanța sa la cel mai înalt nivel al natației mondiale.