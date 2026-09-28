 Aleksandar Vučić a demisionat din funcția de președinte al Serbiei pentru a candida ca premier | adevarul.ro
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Aleksandar Vučić a demisionat din funcția de președinte al Serbiei pentru a candida ca premier

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Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a demisionat pentru a candida la funcția de premier în alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie. Scrutinul are loc după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale conduse de studenți.

Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic Foto: EPA EFE

Al doilea mandat prezidențial al lui Vučić s-ar fi încheiat în luna mai a anului viitor. Constituția îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat, iar acesta a declarat că demisionează pentru a conduce Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea sa de dreapta, la alegerile programate pe 25 octombrie, scrie The Guardian.

Populiștii aflați la guvernare se confruntă cu o provocare majoră din partea unei mișcări susținute de tineri, care a organizat protestele declanșate de prăbușirea copertinei unei gări în noiembrie 2024. Accidentul s-a soldat cu moartea a 16 persoane în orașul Novi Sad, din nordul țării.

Studenții au cerut ca cei responsabili pentru tragedie să fie trași la răspundere. Lupta lor pentru aflarea responsabilităților și împotriva corupției s-a transformat într-o mișcare puternică, care va încerca să înlăture SNS de la putere, după 14 ani de guvernare. Vučić a ocupat funcția de prim-ministru sau de președinte în ultimii 12 ani.

„Demisionez din funcția de președinte al republicii”, a declarat Vučić, citind textul demisiei sale.

Alegerile din octombrie se vor desfășura pe fondul unor tensiuni politice ridicate, în timp ce populiștii lui Vučić încearcă să rămână la putere în pofida nemulțumirii larg răspândite. Decizia sa de a candida pentru funcția de premier este considerată o încercare de a-și păstra o poziție de top în conducerea țării și de a spori șansele partidului său în confruntarea cu mișcarea studențească.

Președintele demisionar a pornit în campanie

În ultimele săptămâni, Vučić a făcut un tur al țării, evenimentele fiind transmise în direct de presa favorabilă guvernului. A inaugurat drumuri noi, a oferit ajutoare financiare și medicamente la prețuri mai mici și a vizitat alegători la domiciliile acestora.

În Serbia, prim-ministrul are, în mod oficial, mai multe atribuții decât președintele, însă Vučić a avut în continuare un rol dominant în timpul celor două mandate prezidențiale de câte cinci ani. Uneori a prezidat ședințe ale guvernului și a anunțat în mod regulat toate deciziile și planurile importante.

Biroul independent pentru Cercetare Socială din Serbia a depus o plângere în care îl acuză pe Vučić că, în calitate de președinte, a folosit în mod abuziv o instituție publică pentru a-și promova partidul. Vučić a respins acuzația. Autoritățile anticorupție, aflate sub controlul guvernului, nu au oferit până acum un răspuns.

Ana Brnabić devine președinte interimar

Noul președinte interimar va fi Ana Brnabić, o apropiată a lui Vučić și fost prim-ministru, care ocupă în prezent funcția de președinte al Parlamentului.

După alegerea unui nou Parlament, noul președinte al legislativului o va înlocui pe Brnabić, va desemna prim-ministrul și va convoca alegerile prezidențiale.

Vučić și partidul său au fost acuzați de corupție extinsă, legături cu grupări de criminalitate organizată și restrângerea libertăților democratice, inclusiv a libertății presei critice. SNS a preluat treptat controlul asupra tuturor instituțiilor statului după venirea la putere, în 2012, însă formațiunea a negat acuzațiile privind abuzul de funcție și a promis în repetate rânduri că va combate corupția.

Studenții propun o listă electorală cu independenți

Lista electorală susținută de studenți îi include pe experți, profesori, cadre didactice, sportivi și alte persoane mai puțin cunoscute publicului, provenite din diverse domenii.

Grupuri de studenți au traversat țara pe biciclete în cadrul campaniei lor, cerând respectarea statului de drept și încheierea practicilor de corupție.

Analiștii susțin că mișcarea studențească și Vučić se află la un nivel apropiat în sondaje, într-o atmosferă asemănătoare unui referendum. În cursa electorală mai participă aliații lui Vučić, Partidul Socialist, o alianță de opoziție pro-europeană și mai multe formațiuni mai mici.

Protestatarii, vizați de autorități

Autoritățile au intensificat presiunile asupra protestatarilor, recurgând la violențe și rețineri ale poliției. Vučić i-a acuzat, fără să prezinte dovezi, pe adversarii săi și presa critică de intenția de a distruge statul, susținând că aceștia ar acționa sub o influență străină nespecificată.

Duminică, într-un interviu acordat televiziunii publice RTS, Vučić a declarat că puteri străine și persoane neidentificate din Serbia intenționează să provoace tulburări în noaptea alegerilor.

Procesul Serbiei de aderare la Uniunea Europeană a stagnat în timpul mandatului lui Vučić, pe fondul regresului democratic și al refuzului Belgradului de a se alătura sancțiunilor impuse Rusiei pentru războiul din Ucraina.

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