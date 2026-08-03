Cum a ajuns Rapid o echipă mică în ochii lui Pancu: „Este frica de performanță. Clubul nu are mentalitate!”

Deși Rapid a obținut o victorie convingătoare, 3-1 cu CFR Cluj, Daniel Pancu nu s-a declarat pe deplin mulțumit la finalul partidei. Tehnicianul giuleștenilor a criticat prestația jucătorilor introduși după pauză, considerând că aceștia nu au adus plusul de care echipa avea nevoie.

Antrenorul a lăsat să se înțeleagă că una dintre problemele grupului ține de atitudine și mentalitate, aspect pe care vrea să îl schimbe cât mai repede. Pancu a recunoscut, totodată, că se află încă în perioada în care își evaluează lotul și încearcă să afle exact pe ce fotbaliști se poate baza.

„Clubul nu are mentalitate. Nu ține de jucători!”

În același timp, tehnicianul a anunțat că Rapid nu și-a încheiat campania de achiziții și că în perioada următoare sunt așteptați noi jucători. El a vorbit și despre principalul minus cu care se confruntă clubul în acest moment, comparativ cu rivalele din campionat.

„Ai întrebat de ce l-am pus pe Dobre în stânga. Ai descoperit, da? E foarte bun fără minge, între linii, nu puteam să jucăm cu doi jucători care sparg linia adversă cu mingea. Cred că am fost foarte inspirat. I-am blocat foarte bine timp de o repriză. Am avut o repriză entuziasmantă. A fost spectacol, ca ritm, ca intensitate, publicul de aia vine, nu să îl ia somnul. O primă repriză minunată. După care, clubul nu are mentalitate, dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat…

„Sper să cunosc jucătorii până la Crăciun, în retur, nu știu!”

Și nu ține de jucători, ține de mentalul clubului. Va dura. Nu cunosc jucătorii. Sper să apuc să îi cunosc până la Crăciun, în retur, nu știu. Nu știu cât va dura, dar la ce văd va dura destul de mult până îmi voi cunoaște jucătorii. Publicul ne-a ajutat să rupem o serie, nu poți să te numești echipă mare și să nu bați o echipă de 12, 13 meciuri.

Ce să schimb tactic la Moruțan când a jucat fantastic? A avut o problemă medicală. M-am gândit să joc cu Moruțan 9 fals, schimbând cu Dobre tot timpul, și cu Petrila. CFR încă are multe lucruri lucrate, rămase de la mine. Kodor are o viteză foarte bună, e foarte puternic.

„Este frica de performanță!”

(n. r. De ce începe Rapidul de la mijlocul terenului cu minge dată în afara terenului advers, pe model PSG) Pentru a fi siguri că putem să facem pressing. Drumul e lung, e greu, vor fi meciuri în care vom fi conduși acasă, atunci vreau să văd. Dar cu publicul ăsta le va fi greu multora. E mental, nu e vina jucătorilor, le-am spus și conducătorilor după meci. E frica de performanță, nu am mai jucat în cupele europene de când jucam eu, cred că am dat și gol. Sunt lucruri de durată, nu poți să vii deodată cu banii și gata. Minim doi jucători vor veni săptămâna viitoare și s-ar putea să mai cer minim un jucător. La unii am deja niște semne de întrebare, e inevitabil!”, a declarat Daniel Pancu, după meci.